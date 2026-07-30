Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: 37 साल बाद मूल श्रेणी में दर्ज हुई सिहाभार की 7 हेक्टेयर सरकारी भूमि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नौतनवा तहसील क्षेत्र के सिहाभार गांव में वर्ष 1989

Maharajganj News: 37 साल बाद मूल श्रेणी में दर्ज हुई सिहाभार की 7 हेक्टेयर सरकारी भूमि

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नौतनवा तहसील क्षेत्र के सिहाभार गांव में वर्ष 1989 से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी सफलता हासिल की है। लगभग 37 साल पुराने इस बहुचर्चित व जटिल मामले में तहसील प्रशासन की प्रभावी पैरवी के बाद फर्जीवाड़े के आधार पर लिया गया स्थगनादेश निरस्त हो गया है। इसके साथ ही विभिन्न नवैयत की लगभग सात हेक्टेयर (साढ़े 17 एकड़) सरकारी जमीन को पुनः मूल सरकारी अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है।

मामले की जांच

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1989 में एसडीएम कोर्ट के एक आदेश की आड़ में आरोपी पक्ष ने विभिन्न नवैयत की सात हेक्टेयर सरकारी जमीन को चालाकी से अपने नाम दर्ज करा लिया था। जब यह मामला संज्ञान में आया तो तत्कालीन एसडीएम ने गहराई से जांच के बाद वर्ष 2003 में फर्जीवाड़े के आधार पर जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया था।

निगरानी याचिका

भाई व ग्राम पंचायत को पार्टी बनाकर निगरानी दाखिल किया था आरोपित

एसडीएम के निरस्तीकरण आदेश के खिलाफ दो सगे भाइयों फिरोज व हिमायुद्दीन ने एडिशनल कमिश्नर की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की थी। बाद में फिरोज ने अपनी निगरानी वापस ले ली लेकिन उसके भाई हिमायुद्दीन ने फिरोज व ग्राम पंचायत सिहाभार को पार्टी बनाकर चालाकी से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। स्थगनादेश मिलते ही वर्ष 1989 का वही पुराना आदेश पुनः प्रभावी हो गया और सरकारी भूमि कागजों में निजी नाम पर ही चलती रही।

निष्कर्ष

प्रभावी पैरवी से 2023 में खारिज हुआ आदेश

तहसील प्रशासन ने सरकारी संपत्ति को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए न्यायालय में लगातार प्रभावी व मजबूत पैरवी की। नतीजतन, वर्ष 2023 में कमिश्नरी स्तर से फर्जीवाड़े का आदेश खारिज हो गया। इसके बाद लंबी विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए बुधवार को राजस्व विभाग ने जिस श्रेणी और कॉलम से सरकारी भूमि हटाई गई थी, उसी मूल कॉलम में सात हेक्टेयर जमीन को पुनः सरकारी अभिलेखों में दर्ज कर लिया है। अब प्रशासन जल्द ही मौके पर जाकर इस जमीन को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है।

एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े के खिलाफ जिला प्रशासन का रुख बेहद सख्त है। 1989 से चले आ रहे इस मामले में तहसील प्रशासन ने न्यायालय में मजबूत व प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आदेश खारिज हुआ और सात हेक्टेयर सरकारी भूमि पुनः मूल अभिलेखों में दर्ज हो सकी। जल्द ही जमीन को कब्जे में लिया जाएगा। जिले में जहां कहीं भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें हैं, वहां विधिक प्रक्रिया पूरी कर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मामला कब से चल रहा है?
यह मामला 1989 से चल रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।