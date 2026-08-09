Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: नाली की दुर्व्यवस्था का वीडियो वायरल करने पर विवाद, दो पक्षों का चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: परतावल, हिन्दुस्तान संवाद।सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वीडियो वायरल होने से नाराज प्रधान प्रतिनिधि और उसके पुत्र पर ब

Maharajganj News: नाली की दुर्व्यवस्था का वीडियो वायरल करने पर विवाद, दो पक्षों का चालान

Maharajganj News: परतावल, हिन्दुस्तान संवाद। भिटौली थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में नाली की दुर्व्यवस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वीडियो वायरल होने से नाराज प्रधान प्रतिनिधि और उसके पुत्र पर ब्लॉगर से गाली-गलौज करने और मारपीट पर आमादा होने का आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर शांति व्यवस्था के तहत चालान कर दिया।अहिरौली गांव निवासी अरविंद कन्नौजिया सोशल मीडिया पर ब्लॉग बनाते हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले में नाली की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रुदल और उसका पुत्र विवेक नाराज हो गए।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: पशु पालक व पुत्रों को पीटा, वीडियो वायरल

आरोप है कि दोनों ने अरविंद को रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और मारपीट पर आमादा हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर ब्लॉगर के परिजन और समर्थक भी मौके पर पहुंच गए और प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इससे गांव में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। भिटौली थानाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने बताया कि नाली की समस्या का वीडियो वायरल करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को थाने लाकर चालान किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।