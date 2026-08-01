Maharajganj News: अपराध नियंत्रण के साथ लंबित मामलों का तेजी से करें निस्तारण : डीआईजी

Maharajganj News: महराजगंज में पुलिस उपमहानिरीक्षक एस. चन्नप्पा ने मासिक अपराध गोष्ठी की। उन्होंने अपराध नियंत्रण व लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराध, और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने पर जोर दिया। पुलिसकर्मियों के अनुशासन को लेकर भी सख्ती बरतने की बात कही गई।

अपराध नियंत्रण के साथ लंबित मामलों का तेजी से करें निस्तारण : डीआईजी

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र एस. चन्नप्पा ने शनिवार को पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के साथ लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करने का निर्देश दिया। डीआईजी के यहां पहुंचने पर एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने उनका स्वागत किया। गोष्ठी के दौरान डीआईजी ने जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं पुलिस कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। लंबित विवेचनाओं एवं मुकदमों के निस्तारण, महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम, अपहृत व्यक्तियों की तलाश एवं बरामदगी, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, वाहन चोरी, लूट, हत्या, अवैध खनन, भूमि विवाद, माल निस्तारण तथा गैंगस्टर एवं गुंडा एक्ट के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई की प्रगति जानी। उन्होंने ई-साक्ष्य एवं यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग, महत्वपूर्ण मुकदमों को चिह्नित कर उनमें गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा दोषसिद्धि की दर बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। प्रत्येक विवेचना को निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को शीघ्र दंड दिलाने के निर्देश दिए।

अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश उन्होंने वांछित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने, हिस्ट्रीशीटरों का नियमित सत्यापन करने तथा अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। अवैध खनन, गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई को कहा। जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की नियमित जांच करने तथा आवश्यकता के अनुसार नए कैमरे स्थापित कराने के निर्देश दिए।

श्रावण मास के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश श्रावण मास के दृष्टिगत जनपद के प्रमुख शिव मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा सुचारु दर्शन-पूजन के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने व मिश्रित आबादी मे नियमित चेकिंग व पैदल गश्त करने को कहा। विशेष रूप से रविवार एवं सोमवार को श्रद्धालुओं की संभावित अधिक भीड़ को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाने, सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी रखने तथा भीड़ एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। पुलिस अधिकारियों को मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमित भ्रमण व चेकिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने को कहा ताकि संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिल सके।

महिला सुरक्षा, साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता एवं प्रभावी कार्रवाई तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। अफवाह फैलाने अथवा भ्रामक एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले तत्वों के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने, बैंक, बाजार एवं सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने का भी डीआईजी ने निर्देश दिया।

पुलिसकर्मियों के अनुशासन एवं आचरण को लेकर सख्ती डीआईजी ने पुलिसकर्मियों के अनुशासन, निर्धारित वर्दी मानकों एवं आचरण को लेकर विशेष रूप से कड़े निर्देश दिए। कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी निर्धारित वर्दी मानकों का पालन नहीं करता है और किसी आपराधिक प्रकरण या अनुशासनहीन व्यवहार करता है तो संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही तय की जाएगी। विभागीय कार्रवाई होगी।

लाइनहाजिर व निलंबित पुलिस कर्मियों की हो विशेष निगरानी डीआईजी ने लाइन हाजिर अथवा निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उनके आचरण एवं गतिविधियों की नियमित समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा आपत्तिजनक गतिविधि न की जाए। साथ ही आगामी त्योहारों, धार्मिक आयोजनों एवं विशेष कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना स्तर पर प्रभावी समन्वय स्थापित करने, स्थानीय नागरिकों एवं आयोजकों से निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा।