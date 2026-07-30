Maharajganj News: जिले के तीन सीएचसी पर मिलेगी डायलिसिस की सुविधा, कोशिश तेज

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले के तीन

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले के तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डायलसिस की सुविधा मिलेगी। ऐसे में किडनी मरीजों को डायलसिस कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। घर के नजदीक सीएचसी पर नि:शुल्क डायलसिस करा सकेंगे। शासन के आदेश पर स्वास्थ्य प्रशासन ने कोशिश तेज कर दी है।

किडनी मरीजों की बढ़ती संख्या जिले में किडनी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए जिला अस्पताल में हर रोज डायलसिस कराने के लिए मरीजों की भीड़ हो रही है। कई मरीजों को डायलसिस कराने के लिए नंबर लगाना पड़ रहा है। इससे मरीजों के साथ तीमारदारों को काफी परेशानी हो रही है। किडनी मरीजों में इजाफा देख शासन ने स्वास्थ्य प्रशासन को तीन सीएचसी पर डायलसिस सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य प्रशासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल, सिसवा और निचलौल को चिह्नित कर शासन को प्रस्ताव भेजा है। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में इन सीएचसी में डायलसिस मशीन और बेड शिफ्ट करने का कार्य शुरू हो जाएगा।

छह ब्लाक के मरीजों को डायलसिस कराने में मिलेगी सहूलियत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल, सिसवा और निचलौल में डायलसिस सुविधा उपलब्ध होने पर परतावल, सिसवा, निचलौल, पनियरा, घुघली और मिठौरा ब्लाक क्षेत्र के किडनी मरीजों को डायलसिस कराने में सुविधा मिलेगी।

जिला अस्पताल के डायलसिस सेंटर में ओवरलोड की समस्या होगी दूर जिला अस्पताल में किडनी मरीजों को नि:शुल्क डायलसिस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 16 बेड का डायलसिस सेंटर संचालित है। तीन शिफ्ट में डायलसिस होती है। बावजूद सेंटर ओवरलोड चल रहा है। कई मरीजों को डायलसिस कराने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। इन सीएचसी पर डायलसिस शुरू होते ही जिला अस्पताल डायलसिस सेंटर की ओवरलोड की समस्या दूर हो जाएगी।

छह-छह बेड का होगा डायलसिस सेंटर सीएचसी परतावल, सिसवा और निचलौल में छह-छह बेड का डायलसिस सेंटर होगा। पहले चरण में दो शिफ्ट में डायलसिस होगी। ऐसे में इन सीएचसी में एक दिन में 36 मरीज डायलसिस करा सकेंगे। मरीजों की संख्या बढ़ने पर तीन शिफ्ट में डायलसिस शुरू की जाएगी।

सीएमओ का बयान सीएमओ डॉ. सुरेन्द्र चौधरी ने बताया कि तीन सीएचसी पर डायलसिस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन को प्रस्ताव पहले भेजा जा चुका है। बहुत जल्द इन सीएचसी में डायलसिस मशीन व बेड लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। इससे किडनी मरीज अपने नजदीकी सीएचसी पर डायलसिस करा सकेंगे।