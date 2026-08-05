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Maharajganj News: बाजार से घर लौट रहे साइकिल सवार की गिरकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: चौक बाजार से घर लौट रहे 40 वर्षीय पप्पू निषाद की बाइक पर संतुलन बिगड़ने से गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने उसे गुरु गोरक्षनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। घटना की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Maharajganj News: बाजार से घर लौट रहे साइकिल सवार की गिरकर मौत

Maharajganj News: झनझनपुर/चौक बाजार, हिन्दुस्तान टीम। चौक बाजार से मंगलवार शाम साइकिल से घर लौट रहे एक व्यक्ति की अनियंत्रित होकर गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से उसे गुरु गोरक्षनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।वनग्राम कम्पार्ट-27 नर्सरी निवासी सोमन निषाद का 40 वर्षीय पुत्र पप्पू निषाद चौक बाजार से खरीदारी कर साइकिल से घर लौट रहा था। अभी वह ओबरी चौराहे के समीप एक पुलिया के पास पहुंचा ही था कि अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई और लोगों ने तत्काल चौक पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने पप्पू निषाद को तत्काल सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। चौक थानाध्यक्ष मनीष पटेल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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