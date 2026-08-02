Maharajganj News: फुफेरा भाई बनकर साइबर ठग ने उड़ाए 71 हजार
Maharajganj News: महराजगंज में अमित गुप्ता को साइबर ठग ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का शिकार बनाया। ठग ने खुद को अमित के फुफेरे भाई के रूप में पेश किया और कहा कि वह ओमान से आ रहा है। ठगी के तहत उसे 71,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया, जो बाद में ठगी साबित हुआ। पुलिस को सूचना दी गई है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। घुघली थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवा तिवारी निवासी अमित गुप्ता को साइबर ठग ने रविवार दोपहर अपने झांसे में ले लिया। फेसबुक का फर्जी अकाउंट बनाकर फुफेरा भाई बनकर 71 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित युवक अमित गुप्ता की बुआ का लड़का शैलेश गुप्ता पिछले ढाई साल से ओमान में रहता है। फेसबुक पर इन दोनों में अक्सर चैट के माध्यम से हालचाल होता रहता है। साइबर ठग शैलेश गुप्ता की फर्जी आईडी व शैलेश गुप्ता का डुप्लीकेट डीपी लगाकर अमित गुप्ता से यह कहा कि वह ओमान से घर आ रहा है। खाते में पांच लाख भेज दे रहा हूं।
अमित ने भाई समझकर हामी भर दी। कुछ ही देर बाद पुनः फर्जी वेस्टर्न यूनियन का 5 लाख का फर्जी स्लीप भी भेज दिया। पैसा भेजने की फर्जी सूचना के कुछ ही देर बाद ठग ने अमित गुप्ता से यह कहा कि उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो गया है और वह पूरा पैसा भेज दिया है। बताया कि अधिकारी पासपोर्ट चालू कराने के लिए 71 हजार रुपये मांग रहे हैं और न देने पर जेल भेजने की धमकी। यह सुनकर अमित गुप्ता ने साइबर ठग के खाते में तत्काल 71000 भेज दिया। जब वेस्टर्न यूनियन के फर्जी स्लिप का पैसा खाते में नहीं आया तो अमित को ठगी का अहसास हुआ। उसने साइबर क्राइम में घटना की सूचना दर्ज कराते हुए घुघली पुलिस को भी सूचना दी है।
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