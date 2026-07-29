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Maharajganj News: जिला पंचायत अध्यक्ष का व्हाट्सएप हैक, अफसरों से मांगे रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में साइबर अपराधियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया। हैकर्स ने अधिकारियों से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता से बड़ा ठगी टल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और व्हाट्सएप रिकवरी के लिए मेटा को ई-मेल किया गया है।

Maharajganj News: जिला पंचायत अध्यक्ष का व्हाट्सएप हैक, अफसरों से मांगे रुपये

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। साइबर अपराधियों ने बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया। इसके बाद हैकर्स ने जनपद स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके परिचितों को मैसेज भेजकर तत्काल रुपये भेजने की मांग शुरू कर दी। हालांकि अधिकारियों की सतर्कता से बड़ी ठगी होने से बच गई। मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस जांच में जुट गई है। मेटा को ई-मेल कर ह्वाट्सएप को रिकवर करने को कहा गया है。

जानकारी के अनुसार

बुधवार दोपहर लगभग दो बजे जिला विकास अधिकारी समेत कई जिलास्तरीय अधिकारियों के मोबाइल पर जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल के व्हाट्सएप नंबर से संदेश आए। जालसाजों ने बेहद ही सामान्य बातचीत के अंदाज में लिखा कि एक बेहद जरूरी इमरजेंसी आ गई है। मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है। मुझे तत्काल 25 हजार रुपये की जरूरत है, जिसे कुछ देर में वापस कर दूंगा।

अधिकारियों ने फोन किया तो हुआ खुलासा

संदेश मिलते ही कई अधिकारियों को शक हुआ। उन्होंने बिना देरी किए सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल के नंबर पर कॉल कर सच्चाई जाननी चाही। फोन पर बात होते ही पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है और साइबर अपराधी उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों से पैसों की मांग कर रहे हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष के मोबाइल पर कॉल की आई बाढ़

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने तुरंत पुलिस के साइबर थाने को सूचना दी। साथ ही अपने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए संदेश जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पैसे मांगे जाने की जानकारी पर लोग जिला पंचायत अध्यक्ष को फोन कर सच्चाई जानने का प्रयास करने लगे। इससे उनके मोबाइल पर फोन कॉल की बाढ़ आ गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि उनके नंबर से यदि किसी को भी रुपये मांगने का मैसेज मिले तो उस पर बिल्कुल विश्वास न करें और न ही कोई भुगतान करें।

साइबर थाना के प्रभारी निरीक्षक की जानकारी

मो. रसीद खान ने बताया कि मामले में शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस की तकनीकी टीम हैक किए गए नंबर और संबंधित संदिग्ध खातों/यूपीआई आईडी की पड़ताल कर रही है। ह्वाट्अप को रिकवर करने के लिए मेटा को मेल कर दिया गया है।

सामान्य प्रश्न

जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम क्या है?
जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम रविकांत पटेल है।
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