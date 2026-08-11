Maharajganj News: स्वतंत्रता दिवस पर क्रॉस कंट्री रेस में दौड़ेंगे खिलाड़ी
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला खेल विभाग की ओर से
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला खेल विभाग की ओर से 15 अगस्त को क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता की शुरुआत सुबह 6.30 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम महराजगंज के मुख्य गेट से होगी। इसमें बालक वर्ग के लिए पांच किलोमीटर और बालिका वर्ग के लिए तीन किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी। यह जानकारी जिला क्रीड़ाधिकारी सरिता रानी ने दी।
प्रतियोगिता का मार्ग
उन्होंने बताया कि बालक वर्ग की दौड़ स्टेडियम के मुख्य गेट से शुरू होकर पुलिस लाइन गेट, घुघली रोड होते हुए बलिया पुल तक जाएगी। इसके बाद खिलाड़ी वापस इसी मार्ग से होते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम के मुख्य गेट पर पहुंचेंगे। वहीं बालिका वर्ग की दौड़ स्टेडियम के मुख्य गेट से शुरू होकर जिला कारागार के मेन गेट तक जाएगी और वहां से वापस लौटकर स्टेडियम के मुख्य गेट पर समाप्त होगी। जिला क्रीड़ाधिकारी सरिता रानी ने बताया कि प्रतियोगिता में किसी भी आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
खिलाड़ियों के लिए सलाह
स्टेडियम में समय से पहुंचे खिलाड़ी
क्रॉस कंट्री रेस में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 15 अगस्त की सुबह निर्धारित समय से पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचना होगा। खेल विभाग ने प्रतियोगिता की निगरानी और आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित खेल प्रशिक्षकों व जिला एथलेटिक्स संघ को दी है।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।