Maharajganj News: प्राथमिक विद्यालय में जहरीला सांप मिलने से मचा हड़कंप
Maharajganj News: कटहरी के लोढ़िया प्राथमिक विद्यालय के किचन में शनिवार को कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। रसोईया द्वारा शोर मचाने पर प्रधानाध्यापक ने ग्राम प्रधान को सूचित किया। रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़कर ग्रामीणों को सुरक्षा उपाय बताए और सांप के काटने पर सीधे सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी।
Maharajganj News: कटहरी। निचलौल विकास खंड के ग्राम लोढ़िया स्थित प्राथमिक विद्यालय के किचन में शनिवार को कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। प्राथमिक विद्यालय के किचन में रसोईया भोजन बना रही थी, इस बीच उसने कोबरा सांप देखकर शोर मचाया। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने ग्राम प्रधान को सूचित किया। ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र पांडे ने सांप रेस्क्यू टीम को फोन किया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मशक्कत के बाद कोबरा सांप को पकड़ लिया और प्राथमिक विद्यालय के अगल-बगल के ग्रामीणों को सांपों से बचने का उपाय भी बताया। टीम ने सांप को काटने पर तुरंत सीएचसी पहुंचने की सलाह भी दी।
टीम ने बताया कि सांप के काटने पर झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े सीधे सरकारी अस्पताल जाएं।
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