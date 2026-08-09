Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: प्राथमिक विद्यालय में जहरीला सांप मिलने से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: कटहरी के लोढ़िया प्राथमिक विद्यालय के किचन में शनिवार को कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। रसोईया द्वारा शोर मचाने पर प्रधानाध्यापक ने ग्राम प्रधान को सूचित किया। रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़कर ग्रामीणों को सुरक्षा उपाय बताए और सांप के काटने पर सीधे सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी।

Maharajganj News: प्राथमिक विद्यालय में जहरीला सांप मिलने से मचा हड़कंप

Maharajganj News: कटहरी। निचलौल विकास खंड के ग्राम लोढ़िया स्थित प्राथमिक विद्यालय के किचन में शनिवार को कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। प्राथमिक विद्यालय के किचन में रसोईया भोजन बना रही थी, इस बीच उसने कोबरा सांप देखकर शोर मचाया। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने ग्राम प्रधान को सूचित किया। ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र पांडे ने सांप रेस्क्यू टीम को फोन किया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मशक्कत के बाद कोबरा सांप को पकड़ लिया और प्राथमिक विद्यालय के अगल-बगल के ग्रामीणों को सांपों से बचने का उपाय भी बताया। टीम ने सांप को काटने पर तुरंत सीएचसी पहुंचने की सलाह भी दी।

टीम ने बताया कि सांप के काटने पर झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े सीधे सरकारी अस्पताल जाएं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News Primary School

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।