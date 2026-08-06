Maharajganj News: सीएमओ के निरीक्षण में अनुपस्थित मिली दो सीएचओ
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने छाया एकीकृत ग्रामीण सवास्थ्य स्वच्छता
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने छाया एकीकृत ग्रामीण सवास्थ्य स्वच्छता दिवस सत्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर दरौली पहुंचे। एएनएम पुनीता पटेल टीकाकरण कर रही थी। लेकिन सीएचओ विनीता अनुपस्थित मिली। यहां से सीएमओ आयुष्मान आरोग्य मंदिर भिटौली पहुंचे।वहां एएनएम दीपिका शर्मा टीकाकरण कर रही थीं। लेकिन सीएचओ पुनीता चौबे अनुपस्थित मिली। सीएमओ ने अनुपस्थित दोनों सीएचओ को फोन पर फटकार लगाया। एक दिन का वेतन बाधित करने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है। सीएमओ के साथ डीपीएम नीरज सिंह मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।