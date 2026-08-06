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Maharajganj News: सीएमओ के निरीक्षण में अनुपस्थित मिली दो सीएचओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने छाया एकीकृत ग्रामीण सवास्थ्य स्वच्छता

सीएमओ के निरीक्षण में अनुपस्थित मिली दो सीएचओ
सीएमओ के निरीक्षण में अनुपस्थित मिली दो सीएचओ

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने छाया एकीकृत ग्रामीण सवास्थ्य स्वच्छता दिवस सत्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर दरौली पहुंचे। एएनएम पुनीता पटेल टीकाकरण कर रही थी। लेकिन सीएचओ विनीता अनुपस्थित मिली। यहां से सीएमओ आयुष्मान आरोग्य मंदिर भिटौली पहुंचे।वहां एएनएम दीपिका शर्मा टीकाकरण कर रही थीं। लेकिन सीएचओ पुनीता चौबे अनुपस्थित मिली। सीएमओ ने अनुपस्थित दोनों सीएचओ को फोन पर फटकार लगाया। एक दिन का वेतन बाधित करने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है। सीएमओ के साथ डीपीएम नीरज सिंह मौजूद रहे।

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