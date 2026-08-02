Maharajganj News: श्रद्धा व उत्साह से निकाली गई कलश वंदन यात्रा, जगह-जगह स्वागत
Maharajganj News: भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत संत गुरु रविदास की 650 वीं जयंती के मौके पर वाराणसी से एक माटीयुक्त कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा को श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। यह यात्रा महराजगंज होते हुए विभिन्न गांवों और मंदिरों में जा पहुंची।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। संत गुरु रविदास की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी स्थित गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर की माटीयुक्त कलश वंदन यात्रा सदर विधानसभा क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत हुआ तथा श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और आरती की। वाराणसी से प्रारंभ हुई यह यात्रा महराजगंज में पहुंची थी। सदर विधानसभा क्षेत्र के खेम पिपरा स्थित संत गुरु रविदास मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया के नेतृत्व में यात्रा को आगे रवाना किया गया। महिलाओं ने कलश की आरती उतारकर मंगल कामनाओं के साथ यात्रा को विदा किया।
शिकारपुर में जिला उपाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, प्रमुख प्रतिनिधि ओम प्रकाश जायसवाल, प्रमुख प्रतिनिध विवेक गुप्ता, चेयरमैन संतोष जायसवाल, मंडल अध्यक्ष हेमंत गुप्ता तथा विजय गौड़ आदि ने स्वागत किया। यात्रा घुघली क्षेत्र के विभिन्न गांवों एवं मंदिरों में भ्रमण और पूजन-अर्चन करती हुई घुघली स्थित मंदिर पहुंची, जहां रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर चेयरमैन संतोष जायसवाल, मनोज जायसवाल, राम आशीष, मान सिंह, प्रधान संघ घुघली अध्यक्ष चतुर्भुजा सिंह, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बैजनाथ गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम कोमल चौधरी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी स्वागत में मौजूद रहे।
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