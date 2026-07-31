Maharajganj News: फरेंदा में बुजुर्ग की हत्या, जमीनी विवाद से जुड़ रहा मामला

Maharajganj News: महराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग सच्चाराम गुप्ता की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। आरोप है कि उनकी बड़ी बहू ने जमीन विवाद के चलते हत्या की। पुलिस ने बड़ी बहू को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

फरेंदा में बुजुर्ग की हत्या, जमीनी विवाद से जुड़ रहा मामला

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। फरेंदा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में एक बुजुर्ग की धारदार हथियारों से निमर्म हत्या हो गई है। शुक्रवार की सुबह बुजुर्ग का शव घर के पास ही मिलने से सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। इस मामले को जमीनी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक की छोटी बहू ने बड़ी बहू पर ही आरोप लगाया है और पुलिस ने बड़ी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। गांव निवासी सच्चाराम गुप्ता (70 वर्ष) पुत्र जगदेव गुप्ता की खून से लथपथ लाश घर के पास ही मिली तो सनसनी मच गई।

पुलिस ने मामले में मृतक की शिक्षा मित्र बड़ी बहू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं तहरीर में नामजद आरोपितों की तलाश जारी है。

भूमि विवाद की पृष्ठभूमि मृतक की छोटी बहू सुनीता गुप्ता के अनुसार सच्चाराम गुप्ता और उनकी बड़ी बहू के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि वह ससुर पर जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। जब सच्चाराम गुप्ता ने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना से एक दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था और धमकी भी दी गई थी।

पोस्टमार्टम और पुलिस की कार्रवाई शुक्रवार सुबह सच्चाराम गुप्ता का शव घर के समीप पड़ा मिला। सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर फरेंदा पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जांच और साक्ष्य संग्रह पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। छोटी बहू के आरोप के आधार पर बड़ी बहू को हिरासत में लेते हुए अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश शुरू कर दी गई। फरेंदा थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक टीम की जांच, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, तहरीर में लगाए गए आरोप तथा अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।