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Maharajganj News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की जनसुनवाई, अफसरों को दिया निस्तारण का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने आवास पर जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने सड़क, बिजली, जल, और अन्य मुद्दों पर प्रार्थना पत्र सौंपे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने की भी अपील की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की जनसुनवाई, अफसरों को दिया निस्तारण का निर्देश
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की जनसुनवाई, अफसरों को दिया निस्तारण का निर्देश

Maharajganj News: महराजगंज, नवीन विषेन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष-केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। लोगों की समस्याओं सुना और अफसरों को फोन पर समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। बोले कि जनता की समस्याओं का समाधान ही प्रथम प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

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जनसुनवाई का आयोजन

बुधवार की देर रात वाराणसी से सड़क मार्ग से प्रदेश अध्यक्ष महराजगंज पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार की सुबह शहर स्थित अपने आवास के कैंप कार्यालय पर उन्होंने जनसुनवाई कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पार्टी पदाधिकारी भी उनसे मिलने पहुंचे और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग तहसीलों एवं विकासखंडों से आए लोगों ने सड़क, बिजली, पेयजल, राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, पेंशन तथा अन्य जनसमस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपे। पंकज चौधरी ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर पात्र मामलों के शीघ्र एवं निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए।

संगठन की समीक्षा बैठक

बैठक कर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की

जनसुनवाई के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार की प्रत्येक योजना का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जनता के सेवक हैं, इसलिए आमजन की समस्याओं का समाधान कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

नवीन कार्य संस्कृति की स्थापना

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की नई कार्यसंस्कृति स्थापित की है। आज बिना किसी भेदभाव के पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। जनसुनवाई में जहां लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं, वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने संगठनात्मक मुद्दों पर मार्गदर्शन लिया

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनसुनवाई में कौन सी समस्याएं सुनीं?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सड़क, बिजली, पेयजल, राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, पेंशन तथा अन्य जनसमस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र सुने।
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