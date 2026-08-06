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Maharajganj News: डीएम के निर्देश पर हरकत में आया नपं प्रशासन, निर्माणाधीन सड़क से हटाया अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में निर्माणाधीन सड़क पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत ने पुलिस के साथ मिलकर दीर्घकालिक निर्माण कार्य को सुचारु किया। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर आवाज़ उठाई थी, जिससे त्वरित कार्रवाई हुई।

डीएम के निर्देश पर हरकत में आया नपं प्रशासन, निर्माणाधीन सड़क से हटाया अतिक्रमण
डीएम के निर्देश पर हरकत में आया नपं प्रशासन, निर्माणाधीन सड़क से हटाया अतिक्रमण

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नगर पंचायत परतावल के स्वतंत्रता सेनानी नगर में निर्माणाधीन सड़क पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवा दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में अभियान चलाकर सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिससे निर्माण कार्य और आवागमन में आ रही बाधा दूर हो गई।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

नगर पंचायत परतावल के वरिष्ठ लिपिक निसार खान ने बताया कि निर्माणाधीन सड़क अतिक्रमण की चपेट में आने से स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। वार्डवासियों ने तहसील दिवस में जिलाधिकारी से शिकायत कर सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत ने तत्काल कार्रवाई की। अधिशासी अधिकारी अवनीश यादव के नेतृत्व में लिपिक निसार खान तथा पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

सुरक्षा व्यवस्था

अभियान के दौरान निर्माणाधीन सड़क से अवैध कब्जा हटाकर मार्ग को पूरी तरह खाली कराया गया, जिससे लोगों का आवागमन सुचारु हो गया। ईओ ने कहा कि सार्वजनिक भूमि, सड़क और सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान परतावल पुलिस चौकी के विकास यादव, सूर्य प्रताप सिंह, सिद्धार्थ गौतम तथा एक महिला कॉन्स्टेबल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहीं। नगर पंचायत की ओर से संपत्ति बाबू दीपक रावत, कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम द्विवेदी, देवराज सिंह, दिलीप चौधरी, अभिनाश सिंह, अम्बुज शुक्ला, विष्णु सिंह, सफाई नायक राजकुमार गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

क्या अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई?
जी हां, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया।
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