Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: धार्मिक टिप्पणी पर एआईएमआईएम ने एसपी से कार्रवाई की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय व इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर

धार्मिक टिप्पणी पर एआईएमआईएम ने एसपी से कार्रवाई की मांग की
धार्मिक टिप्पणी पर एआईएमआईएम ने एसपी से कार्रवाई की मांग की

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय व इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष सरवर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसपी को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच व संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की।

संघर्ष का विवरण

जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कोठीभार थाना क्षेत्र के एक युवक ने सोशल मीडिया पर ऐसी कथित टिप्पणी की, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामग्री के प्रसार से लोगों में आक्रोश पैदा होने के साथ सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे मामलों में समय रहते निष्पक्ष व प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।

जांच की मांग

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की तत्काल जांच, स्क्रीनशॉट, लिंक व अन्य डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण कराने की मांग किया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रचलित कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई व आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग उठाई। इस दौरान शफी मुहम्मद, सलीमुल्लाह खां, अलीशेर अहमद, साहब सिद्दीकी, वसी अहमद, मुबारक अली, महिउद्दीम, एकबाल अहमद, अब्दुल रहीम, समी अहमद, रमजान अली शाह आदि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से क्या मांग की?
एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News Social Media

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।