Maharajganj News: आनंदनगर स्टेशन पहुंचे एजीएम, यात्री सुविधाओं का लिया जायजा
Maharajganj News: पूर्वोत्तर रेलवे के एजीएम विनोद कुमार शुक्ला ने आनंदनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, और साफ-सफाई पर ध्यान दिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। यात्रियों से समस्याएं जानकर समाधान पर जोर दिया।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पूर्वोत्तर रेलवे के एजीएम विनोद कुमार शुक्ला ने शनिवार को आनंदनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं और स्टेशन परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई व्यवस्था को बारीकी से परखा। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानीं। जिम्मेदारों को जरूरी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एजीएम ने संबंधित अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी ली। जहां कमियां मिलीं, उन्हें तत्काल दूर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के साथ यात्रियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।
एजीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेशन पर यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। इस दौरान रेलकर्मी सूर्य प्रकाश शर्मा,अवनीश कुमार, इंद्रदेव, पुरषोत्तम, अजय कुमार पटेल आदि मौजूद रहे।
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