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Maharajganj News: खराब पड़े स्ट्रीट लाइट ठीक कराने की मांग को लेकर आप का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर प्रदर्शन किया। उन्होंने खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर पंचायत निचलौल और सिसवा के कई वार्डों में वर्षों से स्ट्रीट लाइट खराब हैं, जिससे अंधेरा और दुर्घटनाएँ होती हैं।

खराब पड़े स्ट्रीट लाइट ठीक कराने की मांग को लेकर आप का प्रदर्शन
खराब पड़े स्ट्रीट लाइट ठीक कराने की मांग को लेकर आप का प्रदर्शन

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर प्रदर्शन किया। डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार निचलौल को सौंपकर खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने की मांग की।कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर पंचायत निचलौल के 13 वार्डों में सैकड़ो की संख्या में बिजली खंभों पर एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट सोडियम तथा हाई मास्ट लाइट वर्षों से खराब है। इससे वार्डो में अंधेरा रहता है। यही हाल नगर पालिका परिषद सिसवा में भी है। यहां भी सैकड़ो खंभों पर कई वर्षों से एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट हाई मास्ट लाइट तथा सोडियम खराब है।

निचलौल, मिठौरा तथा सिसवा ब्लॉक के गांवों में बिजली के खंभों पर कई वर्षों से एलईडी बल्ब तथा स्ट्रीट लाइट खराब हैं। इसको लेकर कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, बिजली आपूर्ति के बाद भी हमेशा अंधेरा रहता है। बरसात के मौसम में जंगल समीप गांवों में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। शहर से लेकर गांव तक पर लाइट खराब है, जिसकी वजह से अंधेरा रहता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसको देखते हुए जिन जिन खंभों पर स्ट्रीट लाइट एलईडी बल्ब सोडियम लाइट ठीक कराई जाए और जिन खंभों पर अभी तक लाइट नहीं लगा है उनपर नया लाइट लगवाने की पहल की जाय। इस दौरान खुर्शीद मलिक, रामनिवास गौड़, लारी भाई, विद्यासागर, रज्जाक अली, दशरथ गोरख, राधेश्याम, कृष्ण मोहन, गोबरी, शमसुद्दीन, शौकत अली, आबिद अली, श्रीकांत, अंगद, तौकीर अली, शहाबुद्दीन, बृजलाल, इसहाक आदि मौजूद रहे।

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