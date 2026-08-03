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Maharajganj News: सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को बाइक ने मारी टक्कर, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के छातीराम गांव में 70 वर्षीय मत्ती देवी सड़क पार करते समय तेज गति से आ रही बाइक की चपेट में आ गईं। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। गंभीर हालत देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

Maharajganj News: सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को बाइक ने मारी टक्कर, रेफर

Maharajganj News: परतावल। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के छातीराम गांव में रविवार को सड़क पार कर रही 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। छातीराम निवासी मत्ती देवी सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और राहगीरों की मदद से घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल पहुंचाया गया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

चौकी प्रभारी आलोक राय ने बताया कि घायल महिला का उपचार कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।

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