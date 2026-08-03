Maharajganj News: सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को बाइक ने मारी टक्कर, रेफर
Maharajganj News: श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के छातीराम गांव में 70 वर्षीय मत्ती देवी सड़क पार करते समय तेज गति से आ रही बाइक की चपेट में आ गईं। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। गंभीर हालत देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
Maharajganj News: परतावल। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के छातीराम गांव में रविवार को सड़क पार कर रही 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। छातीराम निवासी मत्ती देवी सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और राहगीरों की मदद से घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल पहुंचाया गया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
चौकी प्रभारी आलोक राय ने बताया कि घायल महिला का उपचार कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।