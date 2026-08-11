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Maharajganj News: मोबाइल नंबर हैक कर 16 लोगों से 72 हजार की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के परसाचक गोबरी गांव निवासी रेयाज अहमद के

Maharajganj News: मोबाइल नंबर हैक कर 16 लोगों से 72 हजार की ठगी

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के परसाचक गोबरी गांव निवासी रेयाज अहमद के साथ साइबर अपराधियों ने फ्राड किया है। उसका मोबाइल नंबर कथित तौर पर हैक कर साइबर ठग ने उसके परिचितों से करीब 72 हजार रुपये ठग लिए।पीड़ित के अनुसार ठग ने करीब एक घंटे तक उसके नंबर से व्हाट्सएप के जरिए 16 लोगों को संदेश भेजकर बारकोड के माध्यम से रकम अपने खाते में मंगाई। मामले की जानकारी होने पर रेयाज अहमद ने सिन्दुरिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के अनुसार रविवार रात करीब दस बजे रेयाज के मोबाइल नंबर से जुड़े व्हाट्सएप पर जले हुए पैर की तस्वीर और एक बारकोड भेजा गया।

इसके बाद चैट के माध्यम से लोगों से 4500 और 5500 रुपये भेजने की मांग की गई। रेयाज के परिचितों ने उनके नंबर से आए संदेश पर भरोसा किया और कुछ लोगों ने बारकोड स्कैन कर रुपये भेज भी दिए। करीब एक घंटे बाद परिचितों के फोन आने पर रेयाज को मामले की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि साइबर ठग ने उनके नंबर का इस्तेमाल कर 16 लोगों को निशाना बनाया और करीब 72 हजार रुपये अपने खाते में मंगा लिए। शिकायत में ठग का नाम संतोष कुमार प्रदर्शित होने की बात कही गई है। थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि ऑनलाइन शिकायत (तहरीर) मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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