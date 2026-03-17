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महराजगंज में युवक को घर से उठा ले गए दबंग, बेरहमी से पीटने के बाद हाईवे किनारे फेंका, मौत

Mar 17, 2026 11:39 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
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महराजगंज में एक युवक के साथ बड़ी घटना हो गई है। परिजनों का आरोप है कि मामूली विवाद में सोमवार की देर रात 11 बजे के करीब गांव के ही कुछ युवक उसे उठा ले गए। बेरहमी से पीटते हुए गंभीर हालत में उसे हाईवे किनारे फेंक दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

महराजगंज में युवक को घर से उठा ले गए दबंग, बेरहमी से पीटने के बाद हाईवे किनारे फेंका, मौत

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फरेंदा थाना क्षेत्र के मथुरानगर टोला फुलवरिया गांव के एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मामूली विवाद के बाद गांव के ही कुछ युवकों ने युवक को घर से उठा लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को हमलावर हाईवे किनारे फेंककर फरार हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई।

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जानकारी के मुताबिक फुलवरिया के रहने वाले अरविन्द चौधरी का गांव के कुछ लोगों से मामूली विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी विवाद के चलते सोमवार की देर रात करीब 11 बजे कुछ युवक उसके घर पहुंच गए और उसे जबरन उठा ले गए। इसके बाद उन्होंने अरविन्द की जमकर पिटाई की। परिजनों का कहना है कि हमलावरों ने उसे गंभीर हालत में हाईवे के किनारे फेंक दिया और मौके से भाग निकले।

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन घायल अरविन्द को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरेंदा लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

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जांच पड़ताल में जुटी महराजगंज पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर फरेंदा विधायक वीरेन्द्र चौधरी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।

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गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या

उधर, गोरखपुर के बरगदवा इलाके में मंगलवार को मार्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर व चौहान समाज के नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बगीचे में हुई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजकुमार चौहान के रूप में हुई है। वह प्रॉपर्टी का काम करते थे और चौहान समाज के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि राजकुमार चौहान रोज की तरह सुबह टहलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर स्थित बगीचे में पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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