महराजगंज में युवक को घर से उठा ले गए दबंग, बेरहमी से पीटने के बाद हाईवे किनारे फेंका, मौत

महराजगंज में एक युवक के साथ बड़ी घटना हो गई है। परिजनों का आरोप है कि मामूली विवाद में सोमवार की देर रात 11 बजे के करीब गांव के ही कुछ युवक उसे उठा ले गए। बेरहमी से पीटते हुए गंभीर हालत में उसे हाईवे किनारे फेंक दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फरेंदा थाना क्षेत्र के मथुरानगर टोला फुलवरिया गांव के एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मामूली विवाद के बाद गांव के ही कुछ युवकों ने युवक को घर से उठा लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को हमलावर हाईवे किनारे फेंककर फरार हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई।

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जानकारी के मुताबिक फुलवरिया के रहने वाले अरविन्द चौधरी का गांव के कुछ लोगों से मामूली विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी विवाद के चलते सोमवार की देर रात करीब 11 बजे कुछ युवक उसके घर पहुंच गए और उसे जबरन उठा ले गए। इसके बाद उन्होंने अरविन्द की जमकर पिटाई की। परिजनों का कहना है कि हमलावरों ने उसे गंभीर हालत में हाईवे के किनारे फेंक दिया और मौके से भाग निकले।

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन घायल अरविन्द को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरेंदा लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

जांच पड़ताल में जुटी महराजगंज पुलिस घटना की जानकारी मिलने पर फरेंदा विधायक वीरेन्द्र चौधरी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।

गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या उधर, गोरखपुर के बरगदवा इलाके में मंगलवार को मार्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर व चौहान समाज के नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बगीचे में हुई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजकुमार चौहान के रूप में हुई है। वह प्रॉपर्टी का काम करते थे और चौहान समाज के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं।