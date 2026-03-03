Hindustan Hindi News
पत्नी ने पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, बाहर से कुंडी लगा तड़प-तड़पकर मरने के लिए छोड़ा

Mar 03, 2026 01:47 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
महराजगंज में एक पत्नी ने अपने बुजुर्ग पति के ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। इसके बाद कमरे के फाटक को बाहर से बंद कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग की कमरे में ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक करीब तीन साल पहले महिला पति के ही हत्या के प्रयास में जेल चुकी है।

Maharajganj News: यूपी के महराजगंज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बांसपार कोठी टोला पिपरा में एक पत्नी ने अपने 62 वर्षीय बुजुर्ग पति के ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। इसके बाद कमरे के फाटक को बाहर से बंद कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग की कमरे में ही हृदय विदारक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, घटना के बाद भाग रही पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना से सनसनी मच गई।

पति की हत्यारोपी महिला सुमित्रा का मायका बांसपार कोठी टोला पिपरा में ही है। 40 साल पहले वह मुंबई गई थी। वहीं उसने रामपति के साथ शादी कर ली थी। एक बच्ची के साथ वह रामपति के साथ लौटी थी। तभी से दोनों बांसपार कोठी टोला पिपरा में ही रह रहे थे। रामपति मजदूरी करता था।

पति के हत्या के प्रयास में एक साल जेल में बंद थी

बताया जा रहा है सितंबर 2023 में सुमित्रा ने अपने पति रामपति के ऊपर जानलेवा हमला किया था। श्यामदेउरवा पुलिस ने पति के हत्या के प्रयास में उसे जेल भेजा था। जेल में एक साल रहने के बाद वह लौटी थी। उसके बाद भी रामपति अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था।

कमरे में बैठी हालत में रामपति ने दम तोड़ा

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की भोर में बिस्तर पर सो रहे पति के ऊपर पत्नी ने पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। कमरे से बाहर निकल फाटक को बंद कर ताला लगा दिया। कमरे से धुआं निकलता देख ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम प्रधान छोटेलाल ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने फाटक तोड़ा। अंदर का नजारा देख होश उड़ गए। जलते हुए हालात में बेड से उतर रामपति ने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया था, लेकिन फाटक बंद होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाया।

कमरे में बैठे हालात में ही जलने से उसकी मौत हुई थी। घटना के बाद भाग रही उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके पास से कमरे की चाबी भी बरामद हुई है। इस मामले में श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य एकत्र कर रही है। विधिक कार्रवाई जारी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

