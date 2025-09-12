Maharajganj Minor boy commits crime for mobile, kidnaps innocent Ansh and killed him मोबाइल के लिए नाबालिग लड़के ने की दिल दहलाने वाली वारदात, मासूम अंश को किडनैप कर की हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मोबाइल के लिए नाबालिग लड़के ने की दिल दहलाने वाली वारदात, मासूम अंश को किडनैप कर की हत्या

यूपी के महराजगंज जिले में मोबाइल के लिए नाबालिग लड़के ने की दिल दहलाने वाली वारदात कर डाली। मासूम की अपहरण के बाद हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल के लालच में एक नाबालिग लड़के ने ही मासूम अंश की हत्या की थी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 08:13 AM
यूपी के महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के कजरी गांव में ननिहाल आए मासूम की अपहरण के बाद हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल के लालच में एक नाबालिग लड़के ने ही मासूम अंश की हत्या की थी। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने लूटे गए मोबाइल व हत्या में प्रयुक्त साइकिल बरामद कर ली है। नौतनवा थाना क्षेत्र के कजरी गांव में ननिहाल आया मासूम अंश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। अपहरण के बाद उसकी हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है।

कजरी गांव में ननिहाल आया अंश बीते 31 अगस्त को दरवाजे पर मोबाइल चला रहा था। वहीं से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। इस मामले में नौतनवा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर खोजबीन शुरू की थी। दरवाजे से करीब दो सौ मीटर दूर एक पोखरे में एसडीआरएफ टीम तलाश कर चुकी थी। गांव के गोताखोर भी पोखरे में घुस कर खोजबीन किए थे। पर, कहीं पता नहीं चला।

गोरखपुर से पुलिस डॉग स्क्वायड टीम बुलाकर छानबीन कराई थी। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एसपी सोमेंद्र मीना भी घटना स्थल का दौरा कर जांच पड़ताल के लिए निर्देश दिए थे। एडिशनल एसपी सिद्धार्थ भी मासूम को ढूंढने के लिए अपनी मौजूदगी में सर्च अभियान चलाए थे। घर से थोड़ी दूर जंगल में भी पुलिस खोजबीन की थी लेकिन कहीं पता नहीं चला।

परिजनों ने बाल अपचारी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की: अंश हत्याकांड का खुलासा होने के बाद परिजन सदमे हैं। क्योंकि परिवार ने इकलौता बेटा खोया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वह हत्यारोपित के घर पर बुलडोजर चलवा कर ध्वस्त कराए।

मोबाइल और साइकिल गड्ढे में छिपाया था

बीते नौ सितंबर को जंगल से अंश का शव बरामद करने के बाद नौतनवा पुलिस ने जांच और तेज कर दी। दस सितंबर को पुलिस टीम ने कजरी टोला मुसहर डीह से एक बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया। उसकी निशानदेही पर लूटा गया बिना सिम का मोबाइल फोन और अपराध में प्रयुक्त साइकिल बरामद हुई। दोनों को बाल अपचारी ने अपने घर के पीछे गड्ढा खोदकर छिपा रखा था। पूछताछ में बाल अपचारी ने स्वीकार किया कि 31 अगस्त को वह मृतक के मामा के घर पहुंचा था। वहां अंश मोबाइल चला रहा था। उसने अन्य बच्चों को घर भेज दिया और मोबाइल के लालच में अंश को जंगल ले गया।

जब अंश ने मोबाइल छीने जाने पर रोना शुरू किया तो उसने उसके मुंह को दबाकर मौत के घाट उतार दिया। शव को झाड़ियों में छिपाकर वह घर लौट आया। इस स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमे में धारा हत्या की धारा की बढ़ोत्तरी की गई। खुलासा के बाद बाल अपचारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई चल रही है।

