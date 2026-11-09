महाराज जी को दोनों निपटाने में लगे हैं, योगी को केजरीवाल की नसीहत; अखिलेश को एडवांस बधाई

अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर नसीहत दी। उन्होंने लिखा कि महाराज जी मैंने आपको पहले भी चेताया था। ये दोनों आपको निपटाने में लगे हैं। इस पोस्ट के साथ केजरीवाल ने सीएम योगी के इंटरव्यू की एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट की है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इस बीच नेताओं के बीच एक-दूसरे को घेरने की होड़ मची है। ऐसा ही कुछ हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची में कम हो जाने को लेकर दिए गए बयान के बाद। इस बयान को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जहां सीएम योगी से डेटा का सोर्स पूछ रहे हैं वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर नसीहत दी है। केजरीवाल ने सीएम योगी को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग दो लोगों के इशारे पर काम करता है और ये दोनों उन्हें निपटाने में लगे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एडवांस में बधाई भी दे डाली है। केजरीवाल ने अपने पोस्ट के साथ सीएम योगी के एक इंटरव्यू की क्लिप भी शेयर की है।

क्या लिखा है केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने सोमवार की शाम ‘एक्स’ पर अपने अधिकारिक अकाउंट से की गई पोस्ट में लिखा है-महाराज जी, आपको भी पता है कि चुनाव आयोग तो उन दोनों के इशारे पर काम करता है। मैंने आपको पहले भी चेताया था। ये दोनों आपको निपटाने में लगे हैं। अखिलेश जी को एडवांस में बधाई। अरविंद केजरीवाल की इस पोस्ट में ‘उन दोनों’ का उल्लेख किया गया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है लेकिन यह पोस्ट सामने आने के बाद यूपी में एसआईआर और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच छिड़ी सियासी जंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर दिया था ये बयान दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में एसआईआर के बाद 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के मतदाता सूची से घट जाने का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। हाल में उन्होंने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यूपी में 66 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम जो पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में हैं, भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं। 55 लाख लाभार्थियों के नाम भी मतदाता सूची से गायब हैं। इसके अलावा 18 और 19 साल के साढ़े 4 लाख वोटरों के नाम भी मतदाता सूची में नहीं है। इसी इंटरव्यू के वीडियो की क्लिप ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने सीएम योगी को नसीहत दी है।