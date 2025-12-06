Hindustan Hindi News
महापरिनिर्वाण दिवस पर मायावती का सरकार से सवाल- बहुजनों के अच्छे दिन कब आयेंगे

संक्षेप:

बसपा चीफ मायावती ने सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट के जरिए सरकार से सवाल पूछा है कि देश के बहुजनों के अच्छे दिन कब आयेंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा और साथ ही रुपए के अवमूल्यन पर चिंता भी जताई है।

Dec 06, 2025 12:24 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
आज देशभर में आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के 69वें महा परिनिर्वाण दिवस पर नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट के जरिए सरकार से सवाल पूछा है कि देश के बहुजनों के अच्छे दिन कब आयेंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा और साथ ही रुपए के अवमूल्यन पर चिंता भी जताई है।

मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि पर यह सवाल उठता ही रहेगा कि संविधान के पवित्र मानवतावादी एवं कल्याणकारी उद्देश्यों पर आधारित देश के बहुजनों के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान युक्त 'अच्छे दिन' कब आएंगे। मायावती ने ये भी लिखा कि रुपये के भारी अवमूल्यन की चर्चित खबरों का उचित संज्ञान जरूरी। यह मुद्दा आर्थिक से अधिक राजनीतिक और देशहित के महत्व का बना दिए जाने के कारण आर्थिक सलाहकारों से ज्यादा सरकार को इसे गंभीरता से लेकर इसके समाधान के ठोस उपाय जरूर करना चाहिए।

बता दें कि इस बार मायावती ने पहले ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि स्मारक स्थलों पर जयंती-पुण्यतिथि नहीं मनाएंगी। दरअसल, छह दिसंबर को डॉ. बीआर आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर गौतमबुद्धनगर में बड़ा आयोजन करने की चर्चाएं थीं। इस पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा था कि वे अब डॉ. बीआर आंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों की जयंती-पुण्यतिथि उनके स्मारक स्थलों पर जाकर नहीं मनाएगी। अपने घर या पार्टी कार्यालय पर हाेने वाले कार्यक्रमों में ही उपस्थित रहेंगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के स्मारक स्थलों पर पहुंचने के निर्देश दिए थे।

