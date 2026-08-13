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नशीली चाय, जहर भरा इंजेक्शन देकर दोस्तों को मंदिर में गाड़ दिया, महंत की खौफनाक करतूत

By Yogesh Yadav
बागपत/चांदीनगर, हिटी
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यूपी के बागपत में महंत ने बहन से अवैध संबंध का विरोध करने पर दो युवकों को मारकर मंदिर परिसर में ही जमीन में गाड़ दिया। कई दिनों से लापता दोनों युवकों की तलाश में जुटी पुलिस ने गुरुवार को गड्ढे से दोनों के शव निकलवाकर सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया।

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बागपत में मंदिर में गाड़े गए शव निकालने पहुंची पुलिस और मारे गए दोनों युवक (फाइल फोटो)

यूपी के बागपत में अवैध संबधों का विरोध करने पर मंदिर के महंत ने दो युवकों को नशीली चाय पिलाई, जहर का इंजेक्शन लगाया। इसके बाद मंदिर में ही गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया। दोनों युवकों के साथ 25 जुलाई को महंत ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। तभी से मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस ने गुरुवार को महंत की करतूत का खुलासा कर दिया। जमीन में गाड़े गए दोनों युवकों के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों युवकों में से एक की बहन से महंत का अवैध संबंध था।

सिंगौली तगा निवासी 32 वर्षीय इसरार पुत्र रिड़कू और 28 वर्षीय दिव्यांग अंकित पुत्र मुकेश दोस्त थे। इसरार मकानों में वॉल पुट्टी का काम करता था। पिछले कुछ दिनों से वह अंकित के घर पर ही कार्य कर रहा था। 25 जुलाई को दोनों दोस्त घर से बाइक लेकर रटौल के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। परिजनों ने 27 जुलाई को चांदीगनर थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराने को तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के साथ उनकी तलाश शुरू कर दी।

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दोनों युवकों के सीडीआर से महंत तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने इसरार और अंकित के फोन नंबरों की सीडीआर निकलवाई, जिसके आधार पर शक की सुई लहचौड़ा के गणेश मंदिर के मंहत नरेशनाथ निवासी कुण्डशवरी थाना उधम सिंह नगर उत्तराखंड के आसपास घूमने लगी। पुलिस ने मंहत नरेशनाथ के चेले उज्जवल निवासी पूरनपुर नवादा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को दोहरे हत्याकांड की सारी कहानी बता दी।

बहन से अवैध संबंध का विरोध करने दोस्त के साथ गया था युवक

थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि महंत के अंकित की बहन के साथ अवैध संबंध थे। अंकित और उसका दोस्त इसरार इसका विरोध कर रहे थे। 25 जुलाई को दोनों, महंत को समझाने लहचौड़ा मंदिर आए थे। महंत द्वारा पहले उन्हें नशीली चाय पिलाई गई और फिर जहर का इंजेक्शन लगाया। जब दोनों की मौत हो गई तो मंदिर प्रांगण में जहां धूनी थी वहीं गढ्ढा खोदकर दोनों को दबा दिया।

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महंत फरार, सहयोगी दो चेले गिरफ्तार

गुरुवार रात करीब तीन बजे पुलिस ने मंदिर में खुदाई शुरू कराई तो दोनों युवकों के शव बरामद हो गए। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बागपत भिजवाया। मुख्य आरोपी महंत फरार है, जबकि उसके दो चेलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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एसपी बागपत सूरज कुमार राय के अनुसार अंकित की बहन के साथ महंत के अवैध संबंध थे। अंकित और उसके साथी ने विरोध किया, तो महंत ने अपने दो चेलों और पुत्र के साथ मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी और शवों को मंदिर प्रांगण में ही दफना दिया। महंत के दोनों चेलों को गिरफ्तार कर लिया है। महंत और उसके बेटे की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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