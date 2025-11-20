मरदसों में हो रही धर्म विरोधी पढ़ाई, चले बुल्डोजर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बोले महंत राजूदास

संक्षेप: अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज झांसी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मदरसों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। यहां अपराधी पढ़ाए जाते हैं। मन्दिर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए।

अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज झांसी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मदरसों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। यहां अपराधी पढ़ाए जाते हैं। मन्दिर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। नहीं तो मदरसों में इतिहास, भूगोल, संस्कृति की पढ़ाई कराई जाए। फिर देखें कहां कौन सी शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा, दिल्ली में बम कांड निंदनीय है। लखनऊ में एके-47 के साथ पकड़ी गई महिला, जम्मू कश्मीर में विषैले केमिकल के साथ पकड़े गए युवकों में सभी के सभी डॉक्टर हैं।

मतलब, उन्हें मदरसों में शिक्षा नहीं दी जा रही है। धर्म विरोधी पढ़ाई कराई जा रही है। बोले, झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से सीख लेनी चाहिए कि देश से राष्ट्र से प्रेम कैसा होता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने लोगों को। देश को। राष्ट्र को बचाने के लिए गोरों से चोरों से लड़कर राष्ट्र और लोगों की जान बचाई। अपने प्राणों की आहुति दे दीं। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 25 तारीख से भगवान श्रीराम मंदिर में कार्यक्रम आयोजित होना है। जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित आठ हजार साधु संत शामिल होंगे।

धर्म की रक्षा करने वालों ने बिहार जीता महंत ने कहा कि बिहार के चुनाव में धर्म का। देवी देवताओं का। भगवान का। अपमान करने वालों का सुपड़ा साफ हो गया। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। हिन्दू एक रहेगा तो धर्म राष्ट्र की रक्षा होगी। संस्कृति सुरक्षित रहेगी। धर्म की रक्षा करने वालों की बिहार में जीत हुई है।