अयोध्या के महंत की मौत पर सस्पेंस बरकरार, पोस्टमार्टम से नहीं खुला राज; सरयू में दी गई जल समाधि

अयोध्या के रावत मंदिर के महंत की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत के कारणों की सटीक जानकारी नहीं मिली है। वहीं, संतों-महंतों की मौजूदगी में सरयू नदी में शव को परंपरानुसार जल समाधि दे दी गई।

अयोध्या के रावत मंदिर के महंत राममिलन दास की मौत किन कारणों से हुई इस रहस्य से पर्दा नही उठ सका। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की सटीक जानकारी डॉक्टरों को नही मिली, इसलिए बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया। अब उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव का संतों-महंतों की मौजूदगी में सरयू नदी में परंपरानुसार जल समाधि दी गई

अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रामघाट स्थित रावत मंदिर के महंत की तबीयत शनिवार की देर रात एकाएक खराब हो गई थी। मंदिर में मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल श्रीराम अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंह से झाग निकलने के कारण रात में मंदिर से जुड़े लोगों ने मौत को संदिग्ध बताया था। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण डीएम और एसएसपी भी तत्काल अस्पताल पंहुचे और कुछ संतों से कमरे में वार्तालाप किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक खाना बना कर महंत को खिलाने वाली महिला और रहने वाले लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। कोतवाल मनोज कुमार शर्मा ने बताया तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरयू तट पर अंतिम संस्कार को लेकर कुछ देर रही तनातनी अंतिम संस्कार की प्रकिया करने को लेकर सरयू तट पर कुछ देर तनातनी का माहौल रहा। मंदिर में महंत के साथ उनके भतीजे पवन यादव रहते थे। इसलिए संतों-महंतों ने उन्हें ही सर्वसम्मति से परंपरा का निर्वहन करने की अनुमति दी। दिगंबर अखाड़ा के महंत राम लखन दास, बावन मंदिर के महंत वैदेही बल्लभ शरण, हनुमानगढ़ी के सरपंच रामकुमार दास, प्रधान पुजारी रमेश दास, बड़ा भक्तमाल के महंत सहित काफी संतों महंतों की मौजूदगी रही।

सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट्स को पुलिस ने लिया शनिवार की रात में ही पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और फ्रिंगर प्रिंट्स को साक्ष्य के तौर पर इकट्ठा कर लिया है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि अगर एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर मिलती है तो यह प्रक्रिया सुबूत में काम आएगी।