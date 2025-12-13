Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsMahamandaleshwar puja who glorified Godse and fired at a picture of Bapu Gangster Why action
गोडसे का गुणगान और बापू के चित्र पर गोली चलाने वाली महामंडलेश्वर पर गैंगस्टर, क्यों एक्शन

गोडसे का गुणगान और बापू के चित्र पर गोली चलाने वाली महामंडलेश्वर पर गैंगस्टर, क्यों एक्शन

संक्षेप:

महात्मा गांधी के चित्र पर गोली चलाने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान करने के बाद चर्चा में आने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय पर शिकंजा कस गया है। पूजा उनके पति अशोक पांडेय समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया है। इनका गैंग भी यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने पंजीकृत किया है।

Dec 13, 2025 11:46 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
share

महात्मा गांधी के चित्र पर गोली चलाने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान करने के बाद चर्चा में आने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय पर शिकंजा कस गया है। पूजा उनके पति अशोक पांडेय समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया है। इनका गैंग भी यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने पंजीकृत किया है। इसे नया नाम डी-223 दिया गया है। महामंडलेश्वर के पति अशोक पांडेय को गैंग का सरगना बनाया है। इसी के साथ जब्ती के लिए इनकी संपत्तियों को चिह्नित करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पूरा एक्शन टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में अलीगढ़ पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल करने के बाद किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टीवीएस शोरूम मालिक की हत्या 26 सितंबर की रात खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी। हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की बाइक सवार दो शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें नामजद अशोक पांडेय को पुलिस ने पहले ही दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद दोनों शूटर पकड़े गए। पूजा शकुन पांडेय को भरतपुर से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार पूजा व अशोक ने तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध थे। वह अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी। साथ ही अभिषेक के खैर में टीवीएस के शोरूम में पार्टनरशिप चाहती थी। अभिषेक के मना करने पर पूजा ने उसे फंसाने के लिए साजिश रची। वहां कामयाबी नहीं मिली तो अपने घर पर काम करने वाले मिस्त्री व उसके सहयोगी से हत्या करा दी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ 33 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि अशोक पर कुल सात व पूजा पर पांच मुकदमे दर्ज हैं। शूटर आसिफ पर भी चार मुकदमे हैं। इस आधार पर इनका गैंग पंजीकृत किया गया है।

शूटरों की जमानत हो चुकी है रद्द

चारों आरोपी जेल में हैं। पूजा व अशोक को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वहीं, कोर्ट में ट्रायल की तैयारी है। जल्द ही चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया कराई जाएगी। बता दें कि पूर्व में दोनों शूटरों की जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है। अशोक की ओर से भी जमानत डाली गई है, जिस पर सुनवाई होगी।

जिले में छह नए गैंग पंजीकृत

जिले में छह और गैंग पंजीकृत किए गए हैं। इनमें गांधीपार्क थाने में चोरी के आरोपी बबलू पठान समेत दो लोग, रोरावर थाने में हिस्ट्रीशीटर की हत्या में आरोपी जैद उर्फ कंजा समेत छह लोग, हरदुआगंज में लूट के आरोपी सुमित समेत दो लोग, दादों में लूट के आरोपी देवेंद्र समेत चार लोग, टप्पल में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी धर्मवीर यादव समेत तीन लोग, इगलास में नशा तस्करी में शामिल कोमल समेत दो लोगों का गैंग शामिल है।