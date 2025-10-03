लड़के के मोह-मर्डर में फंसीं महामंडलेश्वर, गांधी के फोटो को भी ‘लेडी गोडसे’ ने मारी थी गोली

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2019 में उनके फोटो पर गोली चलाकर देश भर में चर्चा में आई साध्वी और महामंडलेश्वर पूजा पांडेय अलीगढ़ के अभिषेक मर्डर केस में फंस गई हैं। पूजा के पति अशोक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की महासचिव और महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय उर्फ साध्वी अन्नपूर्णा भारती अलीगढ़ में एक ऐसे मर्डर केस में फंस गई हैं, जिससे सांसारिक मोह-माया से संन्यास लेकर 2017 में साध्वी बनने का उनका सफर स्वाहा होता दिख रहा है। ये वही साध्वी हैं, जिन्होंने 2019 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके फोटो पर गोली चलाकर सुर्खियां बटोरी थीं और कुछ दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटी थीं। जेल से छूटने के बाद पूजा ने कहा था कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती संकट में भगवान बनकर आए और वो कलयुग के श्रीकृष्ण हैं। इसके बाद से हिन्दूवादी संगठनों के बीच पूजा को ‘लेडी गोडसे’ कहा जाने लगा।

निरंजनी अखाड़ा में महामंडलेश्वर का दर्जा हासिल कर चुकीं साध्वी पूजा पांडेय पर अलीगढ़ के बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की हत्या करवाने का आरोप है। साध्वी फरार हैं और पुलिस उनके पीछे लगी है। 26 सितंबर को अलीगढ़ के रोरावर इलाके में 32 साल के अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि 40 साल की पूजा पांडेय अभिषेक को साथ रखना चाहती थी और शोरूम में पार्टनर बनना चाहती थीं। परिवार ने दावा किया है कि पूजा को पहले भी उधार के नाम पर लाखों रुपये दिए गए थे।