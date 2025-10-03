लड़के के मोह-मर्डर में फंसीं महामंडलेश्वर, गांधी के फोटो को भी ‘लेडी गोडसे’ ने मारी थी गोली
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2019 में उनके फोटो पर गोली चलाकर देश भर में चर्चा में आई साध्वी और महामंडलेश्वर पूजा पांडेय अलीगढ़ के अभिषेक मर्डर केस में फंस गई हैं। पूजा के पति अशोक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की महासचिव और महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय उर्फ साध्वी अन्नपूर्णा भारती अलीगढ़ में एक ऐसे मर्डर केस में फंस गई हैं, जिससे सांसारिक मोह-माया से संन्यास लेकर 2017 में साध्वी बनने का उनका सफर स्वाहा होता दिख रहा है। ये वही साध्वी हैं, जिन्होंने 2019 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके फोटो पर गोली चलाकर सुर्खियां बटोरी थीं और कुछ दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटी थीं। जेल से छूटने के बाद पूजा ने कहा था कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती संकट में भगवान बनकर आए और वो कलयुग के श्रीकृष्ण हैं। इसके बाद से हिन्दूवादी संगठनों के बीच पूजा को ‘लेडी गोडसे’ कहा जाने लगा।
निरंजनी अखाड़ा में महामंडलेश्वर का दर्जा हासिल कर चुकीं साध्वी पूजा पांडेय पर अलीगढ़ के बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की हत्या करवाने का आरोप है। साध्वी फरार हैं और पुलिस उनके पीछे लगी है। 26 सितंबर को अलीगढ़ के रोरावर इलाके में 32 साल के अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि 40 साल की पूजा पांडेय अभिषेक को साथ रखना चाहती थी और शोरूम में पार्टनर बनना चाहती थीं। परिवार ने दावा किया है कि पूजा को पहले भी उधार के नाम पर लाखों रुपये दिए गए थे।
अभिषेक गुप्ता के भाई की शादी में खूब नाची थी महामंडलेश्वर पूजा पांडे, मैचिंग पिंक ड्रेस भी खरीदी
अभिषेक गुप्ता 2015 से काफी समय तक पूजा पांडेय के साथ रहा भी, लेकिन हाल में वो उससे दूर जा रहा था। 2019 में जब पूजा ने गांधी की फोटो पर गोली चलाई तो उस मामले में अभिषेक भी जेल गया था। अभिषेक की हत्या के समय उसके पिता नीरज गुप्ता साथ थे और शोरूम बंद करके घर लौट रहे थे। अभिषेक के परिवार ने आरोप लगाया है कि दोनों के बीच अलग तरह के संबंध थे, क्योंकि पूजा अक्सर अभिषेक पर रात में घर आने का दबाव डालती थी।
अलीगढ़ पुलिस ने अभिषेक मर्डर केस में एक शूटर फजल और पूजा के पति अशोक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कहा है कि तीन लाख रुपये में हत्या की डील हुई थी और अशोक पांडेय ने एक लाख रुपये एडवांस भी दिया था। हत्या से पहले शूटर के साथ अशोक और पूजा की मीटिंग हुई थी, जिसमें अभिषेक का फोटो दिखाकर बताया गया था कि इसे ही मारना है।
महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने कराई थी अभिषेक गुप्ता की हत्या, पति ने बुलाया था सुपारी किलर
अब तक यह बात सामने आई है कि आठ साल पहले ही साध्वी अन्नपूर्णा भारती बन चुकीं पूजा शकुन पांडेय का संन्यास अभिषेक गुप्ता के सामने टूट रहा था, जबकि पति अशोक पांडेय भी साथ ही रहता है। पूजा पर दीवानगी इस कदर हावी थी कि पिछले साल दिसंबर में जब अभिषेक के छोटे भाई की शादी थी तो उन्होंने अपने और अभिषेक के लिए मैचिंग पिंक ड्रेस खरीदी। इसी ड्रेस में दोनों ने जमकर डांस किया था। भाई की शादी के बाद पूजा अभिषेक पर उसके ही साथ रहने का दबाव डाल रही थीं।
अभिषेक गुप्ता हत्याकांड: अशोक पांडेय को जेल, षड्यंत्र रचने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय फरार
साध्वी पूजा पांडेय की तलाश में पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में छापमारी कर रही है। पुलिस को खबर मिली है कि पूजा ने किसी मठ या मंदिर को छुपने के लिए ठिकाना बना रखा है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि अभिषेक के पास कोई ऐसा वीडियो तो नहीं था, जिसे पूजा बाहर नहीं आने देना चाहती थी। केस में अभी एक पक्ष की बात ही सामने आ रही है, दूसरे पक्ष की कहानी बाकी है। पूरी कहानी पूजा की गिरफ्तारी के बाद सामने आ सकती है। पूजा ही सच उगल सकती हैं कि उन्होंने अभिषेक को क्यों मरवाया और अनैतिक संंबंध कायम रखने का दबाव या पार्टनरशिप की मांग जैसे परिवार के आरोपों पर उनका पक्ष क्या है।