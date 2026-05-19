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महल खड़े हैं जिन हाथों से..., OP राजभर का अखिलेश पर निशाना- ऐतिहासिक नियुक्ति घोटाला हुआ

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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ओमप्रकाश राजभर ने ‘एक्स’ पर लिखा- हमने देखा है, जब हम अति पिछड़े घरों की माताएं, जिनके पास गिनती के गहने होते थे, वो भी अपना गहना-गुड़िया गिरवी रख के बेटे को सरकारी नौकरी लगवाने के लिए दे देती थी। सपा राज ने अति पिछड़ा समाज के युवाओं के जितने घाव दिये हैं, उन सब का हिसाब-किताब यहीं भरना होगा उसे।

महल खड़े हैं जिन हाथों से..., OP राजभर का अखिलेश पर निशाना- ऐतिहासिक नियुक्ति घोटाला हुआ

UP News : उत्तर प्रदेश की सियासत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक बार फिर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में ओमप्रकाश राजभर ने शायराना अंदाज में अपनी बात शुरू की। उन्होंने लिखा- ‘महल खड़े हैं जिन हाथों से, उन हाथों में छाले क्यों हैं…? ये सवाल पूरे अति पिछड़ा समाज की ओर से सीधे @yadavakhilesh से है।

उन्होंने आगे लिखा- ‘वही अखिलेश यादव जिनके राज में 'ऐतिहासिक नियुक्ति घोटाला' हुआ, जिसने प्रदेश के न जाने कितने गैर-यादव पिछड़े समाज के लाखों ऊर्जावान युवाओं के सपनों को तहस-नहस कर के रख दिया। हममे से बहुतों ने वो दौर देखा है। गांव की मिट्टी से आता हूं, लम्बे समय तक टेम्पू चलाकर परिवार और समाज के लिए संघर्ष किया है... गरीबी जिया हूं, गरीबी समझता हूं.. हमने देखा है, जब हम अति पिछड़े घरों की माताएं, जिनके पास गिनती के गहने होते थे, वो भी अपना गहना-गुड़िया गिरवी रख के बेटे को सरकारी नौकरी लगवाने के लिए दे देती थी।

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लालटेन और ढिबरी की रोशनी में बेटा- बेटी रात-रात भर पढ़ाई करते रहते थे... कुछ बनना है की ललक होती थी। मगर, सपा राज ने अति पिछड़ा समाज के युवाओं के जितने घाव दिये हैं, उन सब का हिसाब-किताब यहीं भरना होगा उसे। कुशवाहा हों, राजभर हों, निषाद, मौर्य, लोहार, कहार, बिंद, प्रजापति, गोंड या कश्यप हों... इनके बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए खुलेआम मोटा रेट तय होता था। हर विभाग में बकायदे इनके गुंडे और दलाल टाइप के एजेंट फिक्स होते थे, इसी काम के लिए...।’

सुभासपा प्रमुख ने आगे लिखा- ‘ हमने देखा है वो समय और अति पिछड़ा समाज के लिए लाठियां भी खाई हैं...इनके राज में वो हाल था कि कोई वेकेंसी निकलते ही गांव गांव में सेटिंग कराने वाले इनके दलाल काम पर लग जाते... 'ऊपर' तक पैसा पहुंचाता था...एसडीएम से लेकर चपरासी तक की भर्ती में पूरा गैंग बनाकर वसूली होती थी... गांव गिरांव के गरीब यादव परिवारों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा।

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हम अति पिछड़ों का तो कोई पूछनहार ही नहीं था...हमारे घरों के मेहनती बेटे-बेटियों की गलती बस इतनी थी कि उनके पास नौकरी के लिए घूस देने के पैसे नहीं थे... बेचने के लिए गहने और जमीन नहीं थीं... और सोर्स-पैरवी की ताकत भी नहीं थी...कई बार रुपया-पैसा सब देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती थी। अपना पैसा मांगने गये तो सपाई गुंडों ने गरीब को गरिया के भगा दिया..., न थाना सुनता था न प्रशासन... हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब यूपी को 'उलटा प्रदेश' बनाकर यहां 'गुंडाराज', 'जंगलराज', 'माफियाराज' जैसे बहुत से 'राज' चला करते थे... और इन सबके 'महाराजा' थे यही...'चाचा-भतीजा'।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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