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यूपी में 'महाकाल' ने जिंदा रहते कर डाला अपना तिराता संस्कार, पिंडदान कर बोला-अब मैं निश्चिंत हूं

Dinesh Rathour फतेहपुर चौरासी (उन्नाव)
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उन्नाव में शनिवार को एक युवक 'महाकाल' ने जिंदा रहते ही अपना तिराता संस्कार कर डाला। इतना ही नहीं उसने गंगा स्नान कर पिंडदान भी किया और पूरे विधि-विधान से भोज भी कराया।

यूपी में 'महाकाल' ने जिंदा रहते कर डाला अपना तिराता संस्कार, पिंडदान कर बोला-अब मैं निश्चिंत हूं

Unnao News: यूपी के उन्नाव में शनिवार को एक युवक 'महाकाल' ने जिंदा रहते ही अपना तिराता संस्कार कर डाला। इतना ही नहीं उसने गंगा स्नान कर पिंडदान भी किया और पूरे विधि-विधान से भोज भी कराया। इसके पीछे युवक ने जो वजह बताई उसकी गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र में चर्चा है। युवक का कहना है कि अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं। अब बचा जीवन महाकाल की भक्ति में बिताऊंगा।

गांव पीथनहारा निवासी रविंद्र कुमार उर्फ महाकाल ने शनिवार को जीवित अवस्था में अपना तिराता संस्कार कर सबको चौंका दिया। कार्यक्रम से पहले वह गंगा घाट पहुंचे। स्नान कर उन्होंने अपना पिंडदान किया। इसके बाद गांव में विधि-विधान के साथ तिराता संस्कार किया। रविंद्र कुमार ने बताया कि वह भगवान महाकाल का भक्त है। उसी आध्यात्मिक प्रेरणा के चलते उसने यह निर्णय लिया। उसने कहा कि यह सब उसने अपनी इच्छा से किया है। रविंद्र ने बताया कि उसने विवाह नहीं किया है। परिवार में उसकी मां और दो भाई हैं।

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महाकाल की भक्ति में बिताऊंगा जीवन

मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को लेकर अक्सर परिवारों पर बोझ पड़ता है। वह नहीं चाहता कि उसके निधन के बाद उसके परिजनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी उठानी पड़े। इसी सोच के चलते उसने जीवित रहते हुए ही अपना तिराता संस्कार संपन्न करा लिया। उसने कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। मुझे यह चिंता नहीं रहेगी कि मरने बाद मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। अब मैं पूरी तरह महाकाल की भक्ति में जीवन बिताऊंगा। पूरे इलाके में दिनभर इसी घटना की चर्चा होती रही।

बकायदा छपवाया था कार्ड

रविंद्र कुमार ने अपने तिराता संस्कार का बकायदा कार्ड भी छपवाया था। तिराता संस्कार में लोगों के लिए आलू की रसीली सब्जी, मिक्स वेज, खीर और पूड़ी बनवाई गई थी। 100 से अधिक लोगों के भोजन का इंतजाम था। कुर्सी, मेज आदि भी मंगवाई गई थीं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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