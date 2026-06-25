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ग्राम पंचायत की मीटिंग में 'महाभारत', पुलिस के सामने ही चलने लगीं कुर्सियां, जमकर चले लात-घूंसे

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत के बोहड़ा गांव की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जांच के दौरान आयोजित बैठक उस समय हंगामे में बदल गई, जब ग्राम प्रधान पक्ष और विपक्ष के समर्थकों के बीच कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं और जमकर लात-घूंसे चले।

ग्राम पंचायत की मीटिंग में 'महाभारत', पुलिस के सामने ही चलने लगीं कुर्सियां, जमकर चले लात-घूंसे

Bagpat News: यूपी के बागपत में ग्राम पंचायत में मीटिंग के दौरान 'महाभारत' हो गई। बैठक वाली जगह रणक्षेत्र में बदल गई। बैठक का माहौल हंगामेदार हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से कुर्सियां चलने लगीं। ग्राम प्रधान और विपक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। जमकर लात-घूंसे चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

छपरौली ब्लॉक के बोहड़ा गांव की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जांच के लिए अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई थी। इसी दौरान विपक्षी पक्ष के लोगों ने पंचायत भवन में वाटर कूलर न होने का मुद्दा उठाते हुए इसे जांच का हिस्सा बनाने के लिए फोटो खींचने का प्रयास किया। आरोप है कि ग्राम प्रधान समर्थकों ने फोटो खींचने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। देखते ही देखते पंचायत भवन कुर्सी युद्ध का मैदान बन गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं और जमकर लात-घूंसे बरसाए।

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति पर काबू पाया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पंचायत भवन के भीतर अफरा-तफरी और दोनों पक्षों के बीच मारपीट साफ दिखाई दे रही है। छपरौली थाना प्रभारी आशीष पुंडीर का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम भावना सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। इस तरह से मारपीट की घटनाएं वास्तव में गलत है, निश्चित रूप से कारवाही की जाएगी।

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बरात चढ़त के दौरान बरातियों व ग्रामीणों में मारपीट, मुकदमा

वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के गांव सिधौली खुर्द में बीती 23 जून को अशोक कुमार गौतम की बेटी की बरात जरगंवा निवासी रूपराम के बेटे जितेंद्र की आई थी। रात करीब 11 बजे बरात चढ़त के दौरान शराब के नशे में बारातियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हो गई। सूचना पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया। हालांकि, देर रात करीब 12:30 बजे दोनों पक्ष फिर आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में तीन बाराती और कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही दादों थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा भेजा, जहां उनका उपचार जारी है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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