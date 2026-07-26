Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बागपत के विपुल उर्फ खूनी मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच होगी; पोस्टमॉर्टम में 4 गोली लगने की पुष्टि हुई

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, बागपत
Follow us on Google News
share

बागपत में एसटीएफ मुठभेड़ में मारे गए 50 हजार के इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी के शव का दो डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में सीने में तीन और नाक पर एक गोली लगने की पुष्टि हुई। चारों गोलियां आरपार मिलीं। मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। विपुल पर 38 मुकदमे दर्ज थे।

magisterial inquiry will be conducted into the encounter of Vipul, alias 'Khooni', from Baghpat
बागपत के विपुल उर्फ खूनी के एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच

एसटीएफ और बागपत पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुए 50 हजार के इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी के शव का दो चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। वीडियोग्राफी भी की गई। विपुल को तीन गोली सीने और एक नाक पर लगने की पुष्टि हुई। चारों गोली आरपार हुई मिली। वहीं, मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच होगी। कुख्यात सुशील मूंछ गिरोह के शार्प शूटर 50 हजार के इनामी विपुल उर्फ खूनी निवासी ग्राम भभीसा शामली को 25 जुलाई शाम ग्राम सैड़भर के जंगल में मेरठ एसटीएफ व सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया था। उसके पास से दो पिस्टल .32 बोर, कारतूस के खोखे व बाइक बरामद हुई थी। बदमाश के खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ के एसआई अरुण निगम ने सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

मुठभेड़ की होगी मजिस्ट्रियल जांच

विपुल के परिजन और रिश्तेदार रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। दोपहर में तहसीलदार अभिषेक सिंह की देखरेख में पंचनामे की कार्रवाई हुई। दो चिकित्सकों के पैनल ने शाम को विपुल के शव का पोस्टमार्टम किया। वीडियोग्राफी भी हुई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन विपुल के शव को गांव ले गए। मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच जल्द शुरू होगी। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि मुकदमे की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

परिजन बोले, 4 साल से विपुल ने अपराध नहीं किया

विपुल के चाचा योगेश ने बताया कि चार साल जेल में रहने के बाद विपुल को जमानत मिल गई थी। इसके बाद से विपुल ने कोई आपराधिक घटना नहीं की थी। विपुल हरियाणा व राजस्थान से ट्रैक्टर-ट्राली से पुआल सप्लाई कराता था, जिसने 25 लोगों को रोजगार दे रखा था। विपुल का बेटा आरव कक्षा नौ, आर्यवीर कक्षा चार व बेटी अवनी कक्षा छह में पढ़ती है। चार साल से विपुल गांव भी नहीं आया था। उसकी पत्नी व बच्चे भी बाहर रहते हैं। विपुल अपने बेटे से रविवार को बड़ौत में मुलाकात कर लौट रहा था।

ये भी पढ़ें:प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कराई हिस्ट्रीशीटर की हत्या; सामने आई ये वजह
ये भी पढ़ें:हिस्ट्रीशीटर की चाकू गोदकर हत्या; चेहरा भी कुचला, 10 दिन पहले जमानत पर आया था

21 साल तक खेला खूनी खेल

आपको बता दें अपराध की दुनिया में खौफ का पर्याय बने सुशील मूंछ गैंग के शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी को शनिवार को मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस ने मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विपुल उर्फ खूनी ने 2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी, जानलेवा हमले समेत विभिन्न संगीन अपराधों को अंजाम दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में लाइव एनकाउंटर, दिनदहाड़े गोलीबारी में दो बदमाश ढेर, दो सिपाही घायल

हत्या, अपहरण और धमकी जैसे मामले दर्ज थे

पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि कांधला के गांव भभीसा निवासी विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल शातिर अपराधी था। 2005 में विपुल ने जरायम की दुनिया में कदम रखा। उसका पहला अपराध घर में घुसकर जानलेवा हमला करना रहा। उसके खिलाफ बलवा व जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। 2008 में उसने सुबह के समय शामली में कैराना रोड पर व्यापारी रविंद्र संगल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2014 में बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। इसी साल उसने रमाला क्षेत्र में एक अज्ञात युवक समेत दो लोगों की हत्या की थी।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।