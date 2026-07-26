बागपत के विपुल उर्फ खूनी मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच होगी; पोस्टमॉर्टम में 4 गोली लगने की पुष्टि हुई

बागपत में एसटीएफ मुठभेड़ में मारे गए 50 हजार के इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी के शव का दो डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में सीने में तीन और नाक पर एक गोली लगने की पुष्टि हुई। चारों गोलियां आरपार मिलीं। मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। विपुल पर 38 मुकदमे दर्ज थे।

एसटीएफ और बागपत पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुए 50 हजार के इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी के शव का दो चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। वीडियोग्राफी भी की गई। विपुल को तीन गोली सीने और एक नाक पर लगने की पुष्टि हुई। चारों गोली आरपार हुई मिली। वहीं, मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच होगी। कुख्यात सुशील मूंछ गिरोह के शार्प शूटर 50 हजार के इनामी विपुल उर्फ खूनी निवासी ग्राम भभीसा शामली को 25 जुलाई शाम ग्राम सैड़भर के जंगल में मेरठ एसटीएफ व सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया था। उसके पास से दो पिस्टल .32 बोर, कारतूस के खोखे व बाइक बरामद हुई थी। बदमाश के खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ के एसआई अरुण निगम ने सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

मुठभेड़ की होगी मजिस्ट्रियल जांच विपुल के परिजन और रिश्तेदार रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। दोपहर में तहसीलदार अभिषेक सिंह की देखरेख में पंचनामे की कार्रवाई हुई। दो चिकित्सकों के पैनल ने शाम को विपुल के शव का पोस्टमार्टम किया। वीडियोग्राफी भी हुई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन विपुल के शव को गांव ले गए। मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच जल्द शुरू होगी। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि मुकदमे की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

परिजन बोले, 4 साल से विपुल ने अपराध नहीं किया विपुल के चाचा योगेश ने बताया कि चार साल जेल में रहने के बाद विपुल को जमानत मिल गई थी। इसके बाद से विपुल ने कोई आपराधिक घटना नहीं की थी। विपुल हरियाणा व राजस्थान से ट्रैक्टर-ट्राली से पुआल सप्लाई कराता था, जिसने 25 लोगों को रोजगार दे रखा था। विपुल का बेटा आरव कक्षा नौ, आर्यवीर कक्षा चार व बेटी अवनी कक्षा छह में पढ़ती है। चार साल से विपुल गांव भी नहीं आया था। उसकी पत्नी व बच्चे भी बाहर रहते हैं। विपुल अपने बेटे से रविवार को बड़ौत में मुलाकात कर लौट रहा था।

21 साल तक खेला खूनी खेल आपको बता दें अपराध की दुनिया में खौफ का पर्याय बने सुशील मूंछ गैंग के शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी को शनिवार को मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस ने मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विपुल उर्फ खूनी ने 2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी, जानलेवा हमले समेत विभिन्न संगीन अपराधों को अंजाम दिया।