‘धुरंधर’ अंदाज में माघ मेला की होगी सुरक्षा, स्पेशल दस्ते को दी जा रही एटीएस जैसी ट्रेनिंग

संक्षेप: माघ मेला में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए तकरीबन 5200 पुलिसकर्मियों के अलावा पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, अर्द्धसैनिक बल के जवान मोर्चा संभालेंगे।

आगामी माघ मेला की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस बार ‘धुरंधर स्टाइल’ रणनीति अपनाई है। फिल्म धुरंधर की तर्ज पर गुप्त मिशन में जुटे जवानों की तरह, मेला क्षेत्र में वर्दीधारी पुलिस के साथ-साथ सादे कपड़ों में तैनात 56 विशेष प्रशिक्षित पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के बीच मौजूद रहेंगे और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे। माघ मेला के एसपी नीरज पांडेय ने बताया कि इन जवानों को सामान्य ड्यूटी से हटाकर एटीएस स्तर की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। यह दस्ता खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा और आतंकी गतिविधियों, आपराधिक साजिशों, लूटपाट व अन्य गंभीर घटनाओं को पहले ही नाकाम कर देगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

श्रद्धालुओं की भीड़, अखाड़ों के कार्यक्रम, प्रमुख घाट और मार्ग, हर संवेदनशील स्थान पर यह दस्ता आम नागरिक की तरह मौजूद रहेगा। टीम लगातार खुफिया इनपुट जुटाकर किसी भी संभावित खतरे पर तत्काल एक्शन लेगी। उन्होंने बताया कि माघ मेले में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

यह विशेष दस्ता हर सेक्टर, प्रमुख मार्गों और भीड़ वाले इलाकों में सक्रिय रहेगा। जरूरत पड़ने पर ये जवान अकेले या टीम के साथ तुरंत ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होंगे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस धुरंधर स्टाइल सुरक्षा मॉडल के लागू होने से माघ मेला पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और अपराधियों व असामाजिक तत्वों के मंसूबों पर पहले ही पानी फिर जाएगा।

पांच हजार से अधिक जवान होंगे तैनात माघ मेला में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए तकरीबन 5200 पुलिसकर्मियों के अलावा पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, अर्द्धसैनिक बल के जवान मोर्चा संभालेंगे। इस बाद मेला क्षेत्र में 17 थाने और 40 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। दो चरण की फोर्स पहुंच चुकी है, जबकि अंतिम चरण की जवानों की आमद शुरू हो गई हैं।

एडीजी कानून व्यवस्था ने प्रमुख घाटों का किया निरीक्षण प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। माघ मेला शुरू होने से पहले सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश और एडीजी अग्निशमन पद्मजा चौहान ने अधीनस्थों के साथ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही मेला क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम रखने का निर्देश दिया।

एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने प्रमुख घाटों, आवागमन मार्गों, कंट्रोल रूम व मेला क्षेत्र के व्यवस्थापन का का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस बाद मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की संभावना है। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व सुगम यातायात में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एडीजी ने सभागार में विभागीय अधिकारियों से बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इस दौरान मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार, एसपी मेला नीरज पांडेय आदि मौजूद रहे।