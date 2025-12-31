Hindustan Hindi News
‘धुरंधर’ अंदाज में माघ मेला की होगी सुरक्षा, स्पेशल दस्ते को दी जा रही एटीएस जैसी ट्रेनिंग

माघ मेला में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए तकरीबन 5200 पुलिसकर्मियों के अलावा पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, अर्द्धसैनिक बल के जवान मोर्चा संभालेंगे।

Dec 31, 2025 01:04 pm ISTYogesh Yadav प्रदीप शर्मा प्रयागराज
आगामी माघ मेला की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस बार ‘धुरंधर स्टाइल’ रणनीति अपनाई है। फिल्म धुरंधर की तर्ज पर गुप्त मिशन में जुटे जवानों की तरह, मेला क्षेत्र में वर्दीधारी पुलिस के साथ-साथ सादे कपड़ों में तैनात 56 विशेष प्रशिक्षित पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के बीच मौजूद रहेंगे और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे। माघ मेला के एसपी नीरज पांडेय ने बताया कि इन जवानों को सामान्य ड्यूटी से हटाकर एटीएस स्तर की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। यह दस्ता खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा और आतंकी गतिविधियों, आपराधिक साजिशों, लूटपाट व अन्य गंभीर घटनाओं को पहले ही नाकाम कर देगा।

श्रद्धालुओं की भीड़, अखाड़ों के कार्यक्रम, प्रमुख घाट और मार्ग, हर संवेदनशील स्थान पर यह दस्ता आम नागरिक की तरह मौजूद रहेगा। टीम लगातार खुफिया इनपुट जुटाकर किसी भी संभावित खतरे पर तत्काल एक्शन लेगी। उन्होंने बताया कि माघ मेले में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

यह विशेष दस्ता हर सेक्टर, प्रमुख मार्गों और भीड़ वाले इलाकों में सक्रिय रहेगा। जरूरत पड़ने पर ये जवान अकेले या टीम के साथ तुरंत ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होंगे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस धुरंधर स्टाइल सुरक्षा मॉडल के लागू होने से माघ मेला पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और अपराधियों व असामाजिक तत्वों के मंसूबों पर पहले ही पानी फिर जाएगा।

पांच हजार से अधिक जवान होंगे तैनात

माघ मेला में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए तकरीबन 5200 पुलिसकर्मियों के अलावा पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, अर्द्धसैनिक बल के जवान मोर्चा संभालेंगे। इस बाद मेला क्षेत्र में 17 थाने और 40 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। दो चरण की फोर्स पहुंच चुकी है, जबकि अंतिम चरण की जवानों की आमद शुरू हो गई हैं।

एडीजी कानून व्यवस्था ने प्रमुख घाटों का किया निरीक्षण

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। माघ मेला शुरू होने से पहले सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश और एडीजी अग्निशमन पद्मजा चौहान ने अधीनस्थों के साथ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही मेला क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम रखने का निर्देश दिया।

एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने प्रमुख घाटों, आवागमन मार्गों, कंट्रोल रूम व मेला क्षेत्र के व्यवस्थापन का का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस बाद मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की संभावना है। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व सुगम यातायात में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एडीजी ने सभागार में विभागीय अधिकारियों से बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इस दौरान मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार, एसपी मेला नीरज पांडेय आदि मौजूद रहे।

उधर, एडीजी अग्निशमन पद्मजा चौहान ने मेला क्षेत्र में स्थापित सभी 20 फायर स्टेशन व नौ चौकियां के अलावा अक्षयवट, संगम नोज, आईट्रिपलसी आदि का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कल्पवासियों व साधु संतों के शिविरों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। खासकर छोटे सिलेंडर, गीजर, रूम हीटर के इस्तेमाल पर पाबंदी का आदेश दिया। उन्होंने फायर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएफओ मेला अनिमेष सिंह मौजूद रहे।