Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmagh mela no vehicles zone restrictions will remain in effect until midnight 19th jan akshayavat darshan also closed
Magh Mela 2026: 19 जनवरी की आधी रात तक लागू रहेगी ये पाबंदी, अक्षयवट दर्शन भी बंद रहेगा

Magh Mela 2026: 19 जनवरी की आधी रात तक लागू रहेगी ये पाबंदी, अक्षयवट दर्शन भी बंद रहेगा

संक्षेप:

प्रशासन के अनुसार, 17 जनवरी की रात 12 बजे से 19 जनवरी की रात 12 बजे तक प्रशासनिक और चिकित्सकीय वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पूरा माघ मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन रहेगा। साथ ही अक्षयवट दर्शन भी बंद रहेगा। 

Jan 17, 2026 06:29 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

Magh Mela 2026: माघ के तृतीय स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर सर्वाधिक स्नानार्थियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रयागराज की सीमा पर शनिवार की रात 12 बजे से भारी और हल्के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लग जाएगी। समूचे मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यह प्रतिबंध 19 जनवरी की रात 12 बजे तक जारी रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रशासन के अनुसार, 17 जनवरी की रात 12 बजे से 19 जनवरी की रात 12 बजे तक प्रशासनिक और चिकित्सकीय वाहनों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पूरा माघ मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन रहेगा। साथ ही अक्षयवट दर्शन भी बंद रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों और पैदल मार्गों का उपयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर इस अवधि के बाद भी मेला क्षेत्र में भीड़ रहती है तो यह प्रतिबंध भीड़ की समाप्ति तक लागू किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:देश की पहली किन्नर वकील बनीं महामंलेश्वर, 11 संतों का हुआ पट्टाभिषेक

मेला में पैदल प्रवेश करेंगे श्रद्धालु

प्रयागराज शहर समेत, कानपुर-लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व रीवा की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े होंगे। इसके अलावा, पांटून पुलों पर वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू रहेगा। परेड ग्राउंड से झूंसी की ओर जाने के लिए पांटून पुल संख्या 3, 5 और 7 का उपयोग होगा, जबकि झूंसी से परेड आने के लिए पांटून पुल संख्या 4 व 6 निर्धारित किए गए हैं। पांटून पुल संख्या 1 और 2 को आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखा गया है।

ये भी पढ़ें:Magh Mela 2026: माघ मेला से पहले क्यों भड़के साधु-संत? जमकर हंगामा; धक्का-मुक्की

उच्च अधिकारियों ने भ्रमण कर दिए निर्देश

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने शुक्रवार को मेला क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लेते हुए मेला क्षेत्र के चारों जोन उत्तरी झूंसी, दक्षिणी झूंसी, परेड और संगम में पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही प्रमुख जगहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Magh Mela Prayagraj News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |