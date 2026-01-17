Magh Mela 2026: 19 जनवरी की आधी रात तक लागू रहेगी ये पाबंदी, अक्षयवट दर्शन भी बंद रहेगा

संक्षेप: प्रशासन के अनुसार, 17 जनवरी की रात 12 बजे से 19 जनवरी की रात 12 बजे तक प्रशासनिक और चिकित्सकीय वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पूरा माघ मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन रहेगा। साथ ही अक्षयवट दर्शन भी बंद रहेगा।

Magh Mela 2026: माघ के तृतीय स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर सर्वाधिक स्नानार्थियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रयागराज की सीमा पर शनिवार की रात 12 बजे से भारी और हल्के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लग जाएगी। समूचे मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यह प्रतिबंध 19 जनवरी की रात 12 बजे तक जारी रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रशासन के अनुसार, 17 जनवरी की रात 12 बजे से 19 जनवरी की रात 12 बजे तक प्रशासनिक और चिकित्सकीय वाहनों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पूरा माघ मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन रहेगा। साथ ही अक्षयवट दर्शन भी बंद रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों और पैदल मार्गों का उपयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर इस अवधि के बाद भी मेला क्षेत्र में भीड़ रहती है तो यह प्रतिबंध भीड़ की समाप्ति तक लागू किया जा सकता है।

मेला में पैदल प्रवेश करेंगे श्रद्धालु प्रयागराज शहर समेत, कानपुर-लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व रीवा की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े होंगे। इसके अलावा, पांटून पुलों पर वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू रहेगा। परेड ग्राउंड से झूंसी की ओर जाने के लिए पांटून पुल संख्या 3, 5 और 7 का उपयोग होगा, जबकि झूंसी से परेड आने के लिए पांटून पुल संख्या 4 व 6 निर्धारित किए गए हैं। पांटून पुल संख्या 1 और 2 को आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखा गया है।