Hindi NewsUP NewsMagh Mela Mauni Amavasya From the elderly to children everyone took a dip at the Sangam banks.
Magh Mela 2026: संगम तट पर आस्था का सैलाब, बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक ने लगाई डुबकी

Magh Mela 2026: संगम तट पर आस्था का सैलाब, बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक ने लगाई डुबकी

संक्षेप:

संगम से आस्था की डोर कुछ ऐसी बंधी है कि मौनी अमावस्या का मेला यहां खूब सजा। ज्यादतर श्रद्धालु नंगे पाव संगम तट पर पहुंचे थे। वहीं, मौनी अमावस्या केमौके पर बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक ने आस्था की डुबकी लगाई। 

Jan 19, 2026 09:50 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
संगम से आस्था की डोर कुछ ऐसी बंधी है कि मौनी अमावस्या का मेला यहां खूब सजा। श्रद्धालुओं को न तो कई किलोमीटर की दूरी ने सताया और न ही दिव्यांग व बुजुर्ग लोगों की दुविधा उन्हें रोक सकी। संगम स्नान के लिए लोग आए और खूब डुबकी लगाई। सुबह आठ बजे संगम क्षेत्र में घना कोहरा था। अक्षयवट संगम अपर चौराहे पर 88 साल की बुजुर्ग इंद्राणी देवी अपने बेटे अरुण प्रताप का हाथ पकड़कर संगम नोज की ओर बढ़ रही थीं। झुकी हुई कमर और चेहरे के भाव बता रहे थे कि यहां आने में कुछ तो परेशानी रही होगी, लेकिन जुबां पर सिर्फ यही था कि संगम आ गया।

बेटे ने बताया कि बस अम्मा थोड़ी दूर है तो बोलीं चलो जल्दी डुबकी लगाएं। उन्हें जीटी जवाहर चौराहे से यहां तक पैदल आना पड़ा, लेकिन जोश था कि स्नान करना है। मेले में कुछ ऐसे ही नजारे दिखे। बिहार से आए अशोक झा पैदल यहां तक आए थे। उनका कहना था कि संगम पर अपनी चप्पल लेकर नहीं आ सकते। यहां की धूल ही घर लेकर जाएंगे। वहीं, दिव्यांग सुनीता भी लड़खड़ाते पांव से स्नान के लिए यहां तक आईं। उनका कहना था कि तीन पीढ़ियां हर मौनी अमावस्या पर यहां स्नान करती आ रही हैं तो वो कैसे न आतीं।

भोले बाबा की पगड़ी और नंगे पांव संगम की यात्रा

माघ मेला में आस्था और अनुशासन की मिसाल रविवार को तब देखने को मिली जब बिहार के मोतिहारी से 120 श्रद्धालु बस से प्रयागराज पहुंचे। प्रशासन ने उन्हें नेहरू पार्क स्थित पार्किंग में ठहराया। रविवार सुबह सभी श्रद्धालु नंगे पांव पैदल संगम पहुंचे और सुबह 11 बजे तक विधिवत स्नान कर वापस पार्किंग स्थल आ गए। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने वहीं अपने कपड़े सुखाए, पूजा की तैयारी की और फिर सामूहिक रूप से भोजन बनाया। मोतिहारी के रहने वाले दीपक यादव, परमेश्वर, मुन्ना सिंह, पवन यादव, प्रभु पटेल और लाल बाबू ने बताया कि गांव के 120 लोग एक ही बस से निकले थे। हर व्यक्ति ने यात्रा के लिए दो हजार-दो हजार रुपये बस का किराया दिया है।

श्रद्धालुओं के अनुसार बस चालक पहले उन्हें अयोध्या ले गया, जहां वह 14 जनवरी को पहुंचे। अयोध्या दर्शन के बाद उन्होंने चित्रकूट के दर्शन किए और फिर प्रयागराज आकर संगम स्नान किया। यहां से उनका अगला पड़ाव भोले बाबा की नगरी काशी होगा। संगम का पवित्र जल साथ लेकर वे अपने गांव लौटेंगे और मोतिहारी में भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। इस यात्रा की खास बात यह रही कि सभी श्रद्धालु भोले बाबा के प्रसाद के रूप में पगड़ी पहने हुए थे और एक समान नजर आए। नंगे पांव यात्रा करते हुए उनकी अनुशासित कतारें माघ मेला में आस्था, समर्पण और सामूहिकता का संदेश देती दिखीं। श्रद्धालुओं ने कहा कि यह पगड़ी उनके लिए प्रसाद है और इसी विश्वास के साथ वे पूरी यात्रा कर रहे हैं।

संगम व दशाश्वमेध सहित अन्य घाटों पर दिखाई दिया नजारा

माघ मेला के तीसरे मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर सुबह 8.30 बजे के बाद धूप के साथ दशाश्वमेध घाट से लेकर संगम सहित अन्य घाटों पर युवा, बुजुर्ग और महिलाओं के चेहरे भी खिल गए। मौन डुबकी के बाद श्रद्धालु ने पुरोहितों से माथे पर चंदन लगवाया फिर गंगाजल भरा। स्नान, चंदन व गंगाजल भरने की ऊर्जा ऐसी दिखाई कि किसी की जुबां से सीताराम तो किसी की जुबां से राम-राम व जय श्रीराम का उद्घोष होने लगा। भोर से ही अमावस्या पर मौन डुबकी लगाने के लिए समूह में परिजन पहुंचते रहे। स्नान-दान व पूर्वजों के निमित जल तर्पण करने के बाद श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों व शुभचिंतकों के लिए गंगाजल भरा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
