माघ मेला-2027 में इस बार बदला-बदला नजारा देखने को मिलेगा। दरअसल, संगम की रेती पर बसने वाली अस्थायी नगरी इस बार इंद्रधनुष के सात रंगों में सजी नजर आएगी। मेला प्रशासन ने सातों सेक्टरों को अलग-अलग रंगों की थीम पर विकसित करने की तैयारी की है।

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। माघ मेला-2027 में इस बार मेला क्षेत्र की तस्वीर कुछ अलग नजर आएगी। संगम की रेती पर बसने वाली अस्थायी नगरी इंद्रधनुष के सात रंगों से सजेगी। मेला प्रशासन ने सातों सेक्टरों को अलग-अलग रंगों में विकसित करने की तैयारी की है। इसके तहत प्रत्येक सेक्टर के लिए एक रंग निर्धारित किया जाएगा। उसी रंग की थीम पर संबंधित सेक्टर में शिविरों से लेकर कार्यालयों तक की सजावट की जाएगी। इससे मेला क्षेत्र को आकर्षक स्वरूप देने के साथ ही हर सेक्टर की अलग पहचान भी स्थापित होगी।

अभी तक मेला क्षेत्र में सेक्टरों की पहचान मुख्य रूप से उनके नंबर और स्थान के आधार पर होती रही है। श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और संस्थाओं को अपने शिविर तक पहुंचने के लिए सेक्टर नंबर का सहारा लेना पड़ता है। इस बार रंगों के इस्तेमाल से यह व्यवस्था और आसान बनाने की योजना है। जिस सेक्टर में जो रंग निर्धारित होगा, वहां के शिविरों और कार्यालयों में भी उसी रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे दूर से ही संबंधित सेक्टर की पहचान की जा सकेगी। मेला प्रशासन की इस पहल के पीछे मेले की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने की सोच है। इंद्रधनुष के सात रंगों को सात सेक्टरों से जोड़ने पर पूरे मेला क्षेत्र में एकरूपता भी दिखाई देगी और हर सेक्टर की अपनी अलग पहचान होगी। खासकर पहली बार माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत मिल सकती है।

रंग आधारित इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सेक्टरों के कार्यालयों और शिविरों में एक समान रंग संयोजन रखने की तैयारी है। इससे मेला क्षेत्र की अस्थायी नगरी को नया स्वरूप मिलेगा। संगम की रेती पर बसने वाली यह नगरी इस बार सात रंगों की छटा बिखेरती नजर आएगी। मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि पिछले दिनों हुई बैठक में मंडलायुक्त ने इसके निर्देश दिए थे। जिसके बाद टेंट लगाने वाली एजेंसी को इसके निर्देश दिए हैं। हमारा प्रयास है कि इस बार मेले में कुछ नया हो और श्रद्धालुओं को परेशान न हो पड़े।