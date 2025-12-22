Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmagh mela 2026 to begin in 11 days devotees begin to flock to sangam riversbank prayagraj
11 दिन बाद शुरू होगा माघ मेला, संगम तट पर अभी से उमड़ने लगे श्रद्धालु

11 दिन बाद शुरू होगा माघ मेला, संगम तट पर अभी से उमड़ने लगे श्रद्धालु

संक्षेप:

मेला करीब आने के साथ अब संगम के पास काम तेज हो गया है। रविवार को अवकाश का दिन था। सुबह के समय स्नान करने के लिए लोग पहुंचे, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास आम शहरी संगम की ओर बढ़ने लगे और धीरे-धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी। बहुतों ने संगम स्नान किया तो कई गंगा जल को माथे लगाकर फिर रेती पर आराम से बैठे।

Dec 22, 2025 02:43 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगा लेकिन मेला शुरू होने के 11 दिन पहले रविवार को ही हजारों की संख्या में प्रयागराज संगम तट पहुंच गए। लोगों ने यहां पर आकर पूरे दिन फुरसत के पहल बिताए। गंगा स्नान किया और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेला करीब आने के साथ अब संगम के पास काम तेज हो गया है। रविवार को अवकाश का दिन था, सुबह के वक्त स्नान करने के लिए लोग पहुंचे, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास आम शहरी संगम की ओर बढ़ने लगे और धीरे-धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी। बहुतों ने संगम स्नान किया तो कई गंगा जल को माथे लगाकर फिर रेती पर आराम से बैठे।

अल्लापुर से परिवार के साथ संगम पहुंचे रमाशंकर पांडेय ने बताया कि पिछले महाकुम्भ में इतनी भीड़ रही कि मेले में आना ही संभव नहीं हो सका। इस बार भी प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, सोचा जनवरी में आना न हो पाए तो पहले ही देख लिया जाए। हालांकि अभी तैयारी बहुत पीछे है, लेकिन दिन अच्छा है। वैसे भी रविवार को कहीं और जाने से बेहतर है कि संगम ही चला जाए। दर्शन और पूजन हो चुके हैं। अब बस घूम रहे हैं। वहीं शिवकुटी से युवक विक्रम, सुनील यहां पहुंचे थे जो विदेशी मेहमानों को दाने खिलाकर तस्वीरें खींच रहे थे, जिससे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। वहीं बच्चे ऊंट की सवारी का आनंद ले रहे थे। एक चक्कर का 70 रुपये किराया था। अपर मेलाधिकारी दयानंद प्रयास का कहना है कि रविवार का दिन है। आमतौर पर रविवार को पर्यटक व श्रद्धालु अधिक आते हैं। मेला करीब होने के कारण संख्या थोड़ी और बढ़ गई थी।

दोपहर बाद जीटी जवाहर चौराहे पर जाम

भीड़ कुछ इस कदर बढ़ी की दोपहर एक बजे के बाद से ही जीटी जवाहर चौराहे पर जाम लग गया। वाहन संगम की ओर जा रहे थे। जिससे सिविल लाइंस और झूंसी की ओर से आने वाले वाहनों के कारण दबाव बढ़ गया। इसी कारण जाम के हालात बने। जो शाम तक जारी रहा। पुलिस कर्मियों ने मशक्कत कर एक-एक वाहनों को निकलवाया।

ये भी पढ़ें:माघ मेला के दौरान प्रयागराज आने वाली 38 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव, देखें
ये भी पढ़ें:माघ मेला को लेकर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को भेजा पत्र, 25% अधिक ट्रेनें चलाएं
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Magh Mela UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |