11 दिन बाद शुरू होगा माघ मेला, संगम तट पर अभी से उमड़ने लगे श्रद्धालु

संक्षेप: मेला करीब आने के साथ अब संगम के पास काम तेज हो गया है। रविवार को अवकाश का दिन था। सुबह के समय स्नान करने के लिए लोग पहुंचे, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास आम शहरी संगम की ओर बढ़ने लगे और धीरे-धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी। बहुतों ने संगम स्नान किया तो कई गंगा जल को माथे लगाकर फिर रेती पर आराम से बैठे।

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगा लेकिन मेला शुरू होने के 11 दिन पहले रविवार को ही हजारों की संख्या में प्रयागराज संगम तट पहुंच गए। लोगों ने यहां पर आकर पूरे दिन फुरसत के पहल बिताए। गंगा स्नान किया और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए।

अल्लापुर से परिवार के साथ संगम पहुंचे रमाशंकर पांडेय ने बताया कि पिछले महाकुम्भ में इतनी भीड़ रही कि मेले में आना ही संभव नहीं हो सका। इस बार भी प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, सोचा जनवरी में आना न हो पाए तो पहले ही देख लिया जाए। हालांकि अभी तैयारी बहुत पीछे है, लेकिन दिन अच्छा है। वैसे भी रविवार को कहीं और जाने से बेहतर है कि संगम ही चला जाए। दर्शन और पूजन हो चुके हैं। अब बस घूम रहे हैं। वहीं शिवकुटी से युवक विक्रम, सुनील यहां पहुंचे थे जो विदेशी मेहमानों को दाने खिलाकर तस्वीरें खींच रहे थे, जिससे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। वहीं बच्चे ऊंट की सवारी का आनंद ले रहे थे। एक चक्कर का 70 रुपये किराया था। अपर मेलाधिकारी दयानंद प्रयास का कहना है कि रविवार का दिन है। आमतौर पर रविवार को पर्यटक व श्रद्धालु अधिक आते हैं। मेला करीब होने के कारण संख्या थोड़ी और बढ़ गई थी।