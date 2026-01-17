माघ मेला 2026: देश की पहली किन्नर वकील बनीं महामंलेश्वर, 11 संतों का हुआ पट्टाभिषेक

संक्षेप: सनातनी किन्नर अखाड़े का माघ मेला क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। मेला में पहली बार हुए पट्टाभिषेक कार्यक्रम में अखाड़े में 11 संतों को पद दिया गया। जिसमें 10 को महामंडलेश्वर और एक संत को महंत बनाया गया है। साथ ही देश की पहली किन्नर अधिवक्ता को भी महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी दी गई।

प्रयागराज में पिछले दिनों जिले में गठित हुए सनातनी किन्नर अखाड़े का माघ मेला क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। मेला में पहली बार हुए पट्टाभिषेक कार्यक्रम में अखाड़े में 11 संतों को पद दिया गया। जिसमें 10 को महामंडलेश्वर बनाया गया, जबकि एक संत को महंत बनाया गया है। इन लोगों में एक पुरुष व दो महिला शामिल हैं। साथ ही देश की पहली किन्नर अधिवक्ता को भी महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अखाड़े में पट्टाभिषेक से पहले उन सभी मान्यताओं और नियमों का पालन किया गया, जिसका निर्वहन परंपरागत रूप से चले आ रहे 13 अखाड़े करते हैं। पांच गुरुओं से दीक्षा दिलाई गई। एक गुरु ने लंगोटी दी, दूसरी ने कंठी, एक ने चोटी काटी और एक ने भस्म दी। सभी ने पहले संगम पर खुद का पिंड दान किया और नियमों को पूरा कर गंगा स्नान किया। जिसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरि ‘टीना मां’ ने गुरुमंत्र दिया। जिन संतों को पद दिया गया है, उसमें दिल्ली से पूनम मां, देहरादून से नीतेश शंकर नंद गिरि, कोलकाता से अभिरूपा रंजीता, दिल्ली से पवित्रानंद गिरि, हरिद्वार किन्नर धाम से तारा, पंजाप से सोनम नंद गिरि, महाराष्ट्र से उमा पुजारी, ज्योति स्वामी, श्रीगायत्री, प्रयागराज से संजना कौशल्यानंद गिरि को महांडलेश्वर बनाया गया है, जबकि प्रयागराज की रानी कौशल्यानंद गिरि को महंत का पट्टाभिषेक किया गया है।

कोलकाता की अभिरूपा रंजीता देश की पहली महिला किन्नर अधिवक्ता हैं। वहीं पवित्रा और तारा महिलाएं हैं और नीतेश पुरुष हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरि ने बताया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने के लिए हर समुदाय को शामिल किया गया है। संतों ने बताया कि आने वाले दिनों में कश्मीरी पंडितों और दक्षिण भारत के लोगों को भी संत बनाया जाएगा।