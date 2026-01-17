Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMagh Mela 2026 Mahamanleswar becomes the country first transgender advocate
माघ मेला 2026: देश की पहली किन्नर वकील बनीं महामंलेश्वर, 11 संतों का हुआ पट्टाभिषेक

माघ मेला 2026: देश की पहली किन्नर वकील बनीं महामंलेश्वर, 11 संतों का हुआ पट्टाभिषेक

संक्षेप:

सनातनी किन्नर अखाड़े का माघ मेला क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। मेला में पहली बार हुए पट्टाभिषेक कार्यक्रम में अखाड़े में 11 संतों को पद दिया गया। जिसमें 10 को महामंडलेश्वर और एक संत को महंत बनाया गया है। साथ ही देश की पहली किन्नर अधिवक्ता को भी महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी दी गई।

Jan 17, 2026 09:21 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

प्रयागराज में पिछले दिनों जिले में गठित हुए सनातनी किन्नर अखाड़े का माघ मेला क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। मेला में पहली बार हुए पट्टाभिषेक कार्यक्रम में अखाड़े में 11 संतों को पद दिया गया। जिसमें 10 को महामंडलेश्वर बनाया गया, जबकि एक संत को महंत बनाया गया है। इन लोगों में एक पुरुष व दो महिला शामिल हैं। साथ ही देश की पहली किन्नर अधिवक्ता को भी महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अखाड़े में पट्टाभिषेक से पहले उन सभी मान्यताओं और नियमों का पालन किया गया, जिसका निर्वहन परंपरागत रूप से चले आ रहे 13 अखाड़े करते हैं। पांच गुरुओं से दीक्षा दिलाई गई। एक गुरु ने लंगोटी दी, दूसरी ने कंठी, एक ने चोटी काटी और एक ने भस्म दी। सभी ने पहले संगम पर खुद का पिंड दान किया और नियमों को पूरा कर गंगा स्नान किया। जिसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरि ‘टीना मां’ ने गुरुमंत्र दिया। जिन संतों को पद दिया गया है, उसमें दिल्ली से पूनम मां, देहरादून से नीतेश शंकर नंद गिरि, कोलकाता से अभिरूपा रंजीता, दिल्ली से पवित्रानंद गिरि, हरिद्वार किन्नर धाम से तारा, पंजाप से सोनम नंद गिरि, महाराष्ट्र से उमा पुजारी, ज्योति स्वामी, श्रीगायत्री, प्रयागराज से संजना कौशल्यानंद गिरि को महांडलेश्वर बनाया गया है, जबकि प्रयागराज की रानी कौशल्यानंद गिरि को महंत का पट्टाभिषेक किया गया है।

कोलकाता की अभिरूपा रंजीता देश की पहली महिला किन्नर अधिवक्ता हैं। वहीं पवित्रा और तारा महिलाएं हैं और नीतेश पुरुष हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरि ने बताया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने के लिए हर समुदाय को शामिल किया गया है। संतों ने बताया कि आने वाले दिनों में कश्मीरी पंडितों और दक्षिण भारत के लोगों को भी संत बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:माघ मेला के टेंट में आग से डीएम के भतीजे की मौत, सेक्टर पांच शिविर में हादसा

रील मत बनाओ, सनातन को बढ़ाओ

किन्नर अखाड़े में शुक्रवार को सात महामंडलेश्वर, छह श्रीमहंत, 11 महंत और 21 कंठी चेला बनाए गए। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सभी को गुरु मंत्र देकर दीक्षा दी। इस दौरान आचार्य ने सभी से कहा कि रील मत बनाओ, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। उन्होंने आने वाले कुम्भ मेलों की तैयारियों में जुटने के लिए कहा। किन्नर अखाड़ा के आचार्य वैष्णव अखाड़ा के अध्यक्ष पद की घोषणा की गयी, उडीसा की महामंडलेश्वर स्वामी देवांशी को अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की पारोनंद गिरि, महाराष्ट्र की नेहानंद गिरि, ओडीसा की देवांशी नंद गिरि (रक्षा नंद गिरि), रांची की अमरजीत नंद गिरि रांची, दिल्ली की शालूनंद गिरि और जबलपुर की साक्षीनंद गिरि जबलपुर को महामंडलेश्वर बनाया गया। जबकि राधिकानंद गिरि, किंजल, कामाक्षी नंद गिरि,सुनील नंद गिरि और शुभम नंद गिरि सहित 21लोगों को कंठी चेला और 11 महंत बनाए गए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |