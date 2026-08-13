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माफिया अतीक अहमद गैंग पर बड़ी चोट की तैयारी, 156 करोड़ की बेनामी संपत्ति होगी कुर्क

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता
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माफिया अतीक अहमद गैंग पर प्रयागराज प्रशासन बड़ी चोट की तैयारी कर रहा है। 156 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है। सदर तहसील में जमीनों पर कब्जे पर प्रशासन से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। प्रयागराज के साथ लखनऊ में भी बड़े भूभाग पर कब्जा हुआ है।

Atiq Ahmed ashraf
माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ (फाइल फोटो)

यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूटी है। इसी कड़ी में अब अतीक और उसके भाई अशरफ की 156 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की ओर से पत्र आने के बाद अब प्रशासनिक अफसरों ने जमीन का सत्यापन शुरू करा दिया है। जिसके बाद इसका विवरण पुलिस को सौंपा जाएगा और इसे कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार जमीन की खरीद फरोख्त की राशि अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे अहजम व अशरफ की पत्नी जैनब को पहुंचाई जा रही है।

प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि माफिया बंधुओं ने सदर तहसील में बड़ा भूखंड अपने नाम पर बैनामा कराया था। इस खरीद फरोख्त में नबी अहमद, मो. नूह, सबी अहमद अतीक का साला, मो. जैद अशरफ का साला का नाम भी आया है। सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगंज की ओर से राजस्व विभाग को पत्र भेजकर समन्वय टीम की मांग की गई है, जिससे जमीन का वास्तविक आकलन किया जा सके। इसमें ऐनुद्दीनपुर में ही 30 से अधिक भूखंडों पर कब्जे की बात कही गई है।

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ट्रिपलआईटी के करीब एक मैरिज हाल के पास माफिया ने अपना दफ्तर बनाया था। अतीक और अशरफ की मौत के बाद गैंग के सदस्य फहीम, मो. नूह, मो. राशिद उर्फ नीलू ने बेनामी संपत्तियों को बेचा। इसके साथ ही कसारी मसारी में सीलिंग के बड़े भूखंड पर भी कब्जा किया गया है। वहीं केसरिया मेल रोड पर 18 बिस्वा जमीन पर भी कब्जा किया गया है। एसडीएम सदर की प्राथमिक रिपोर्ट में सरकारी भूमि के विक्रय की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन यहां पर बड़े भूखंड पर कब्जा जरूर काबिज है।

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इतना ही नहीं, इसके साथ ही लखनऊ में भी बड़े भूखंड पर कब्जे की बात कही जा रही है। फिलहाल प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर सहित क्षेत्रीय लेखपाल की जांच टीम गठित कर दी गई है, जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही सौपेंगी।

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डीएम मनीष कुमार वर्मा के अनुसार माफिया अतीक व अशरफ की ओर से किए गए कब्जों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। काफी जमीनों को चिह्नित कर लिया गया है, शेष पर भी टीम कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट को जल्द ही पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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