माफिया अतीक अहमद गैंग पर बड़ी चोट की तैयारी, 156 करोड़ की बेनामी संपत्ति होगी कुर्क

माफिया अतीक अहमद गैंग पर प्रयागराज प्रशासन बड़ी चोट की तैयारी कर रहा है। 156 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है। सदर तहसील में जमीनों पर कब्जे पर प्रशासन से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। प्रयागराज के साथ लखनऊ में भी बड़े भूभाग पर कब्जा हुआ है।

यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूटी है। इसी कड़ी में अब अतीक और उसके भाई अशरफ की 156 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की ओर से पत्र आने के बाद अब प्रशासनिक अफसरों ने जमीन का सत्यापन शुरू करा दिया है। जिसके बाद इसका विवरण पुलिस को सौंपा जाएगा और इसे कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार जमीन की खरीद फरोख्त की राशि अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे अहजम व अशरफ की पत्नी जैनब को पहुंचाई जा रही है।

प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि माफिया बंधुओं ने सदर तहसील में बड़ा भूखंड अपने नाम पर बैनामा कराया था। इस खरीद फरोख्त में नबी अहमद, मो. नूह, सबी अहमद अतीक का साला, मो. जैद अशरफ का साला का नाम भी आया है। सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगंज की ओर से राजस्व विभाग को पत्र भेजकर समन्वय टीम की मांग की गई है, जिससे जमीन का वास्तविक आकलन किया जा सके। इसमें ऐनुद्दीनपुर में ही 30 से अधिक भूखंडों पर कब्जे की बात कही गई है।

ट्रिपलआईटी के करीब एक मैरिज हाल के पास माफिया ने अपना दफ्तर बनाया था। अतीक और अशरफ की मौत के बाद गैंग के सदस्य फहीम, मो. नूह, मो. राशिद उर्फ नीलू ने बेनामी संपत्तियों को बेचा। इसके साथ ही कसारी मसारी में सीलिंग के बड़े भूखंड पर भी कब्जा किया गया है। वहीं केसरिया मेल रोड पर 18 बिस्वा जमीन पर भी कब्जा किया गया है। एसडीएम सदर की प्राथमिक रिपोर्ट में सरकारी भूमि के विक्रय की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन यहां पर बड़े भूखंड पर कब्जा जरूर काबिज है।

इतना ही नहीं, इसके साथ ही लखनऊ में भी बड़े भूखंड पर कब्जे की बात कही जा रही है। फिलहाल प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर सहित क्षेत्रीय लेखपाल की जांच टीम गठित कर दी गई है, जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही सौपेंगी।