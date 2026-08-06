माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत, बड़े भाई से झांसी जेल मिलने जा रहा था
माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके साथ ही अबान के दोस्त की भी जान गई है जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश के झांसी में भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मोत हो गई। हादसे में कार सवार दोस्त सोनू की भी जान चली गई है। हादसे में तीन घायल भी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अतीक का छोटा बेटा अबान अपने बड़े भाई से झांसी जेल मिलने जा रहा था।
झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में खिल्ली गांव के पास कानपुर-झांसी नेशनल हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुई। पूंछ थाना क्षेत्र में कानपुर-झांसी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान भी शामिल है। जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है।पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने सामान्य कराया।
जैद चला रहा था कार
आपको बता दें कि अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को झांसी जिला जेल में रखा गया। अब उसी अली से मिलने आते समय सबसे छोटे बेटे अबान की हादसे में मौत हो गई। घायल युवक ने बताया कि हम लोग प्रयागराज से झांसी आ रहे थे। कार जैद चला रहा था। उसे पता नहीं चला की कि कैसे क्या हुआ। पता नहीं चला। घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं एसएसपी का कहना है कि मौके पर पुलिस है। हर पहलुओं की जांच हो रही है। अतीक के परिवार को हादसे की जानकारी दे दी गई। पोस्टमार्टम के शव भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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