पिता की मौत का बदला लेने वाले माफिया अनुपम दुबे को दोबारा उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

30 साल पहले फर्रुखाबाद में चर्चित शमीम ठेकेदार की हत्या में माफिया अनुपम दुबे समेत दो दोषियों को बुधवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1.03 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अनुपम को इससे पहले कानपुर की एक अदालत इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में सात दिसंबर 2023 को आजीवन कारावास दे चुकी है। वर्तमान में वह मथुरा जेल में बंद है।

कन्नौज के समधन गांव के मोहम्मद नसीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 जुलाई 1995 को उसका भाई शमीम ठेकेदार समधन से जरूरी काम से फतेहगढ़ आया था। सुबह नौ बजे वह कचहरी में रुक गया और शमीम मोहल्ला बजरिया अलीगंज में राजेंद्र तिवारी के घर जाने की बात कहकर चला गया। राजेंद्र और शमीम की साझे में गाड़ी चलती थी। आधे घंटे बाद कचहरी में पता चला कि किन्हीं लोगों ने शमीम की गोली मारकर हत्या कर दी है। बजरिया अलीगंज पहुंचा तो एक गली में भाई की लाश पड़ी थी। उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे।

पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान मोहल्ला कसरट्टा निवासी अनुपम दुबे, इसके चाचा कौशल किशोर और लक्ष्मी नारायन के अलावा जनपद इटावा के इकदिल थाने के मानिकपुर विशू निवासी शिशु उर्फ बालकिशन के नाम प्रकाश में आए। तत्कालीन विवेचक प्रमोद कुमार शर्मा ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तरुण कुमार सिंह की अदालत ने इस बहुचर्चित हत्याकांड में माफिया अनुपम दुबे के अलावा दोषी शिशु उर्फ बालकिशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक, कौशल किशोर, लक्ष्मी नारायन की मौत हो चुकी है।