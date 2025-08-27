Mafia Anupam Dubey who avenged his father death sentenced to life imprisonment again पिता की मौत का बदला लेने वाले माफिया अनुपम दुबे को दोबारा उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsMafia Anupam Dubey who avenged his father death sentenced to life imprisonment again

पिता की मौत का बदला लेने वाले माफिया अनुपम दुबे को दोबारा उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

चर्चित शमीम ठेकेदार की हत्या में माफिया अनुपम दुबे समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 1.03 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।  इससे पहले कानपुर की एक अदालत ने इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में आजीवन कारावास दे चुकी है।

Pawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, फर्रुखाबादWed, 27 Aug 2025 08:07 PM
30 साल पहले फर्रुखाबाद में चर्चित शमीम ठेकेदार की हत्या में माफिया अनुपम दुबे समेत दो दोषियों को बुधवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1.03 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अनुपम को इससे पहले कानपुर की एक अदालत इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में सात दिसंबर 2023 को आजीवन कारावास दे चुकी है। वर्तमान में वह मथुरा जेल में बंद है।

कन्नौज के समधन गांव के मोहम्मद नसीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 जुलाई 1995 को उसका भाई शमीम ठेकेदार समधन से जरूरी काम से फतेहगढ़ आया था। सुबह नौ बजे वह कचहरी में रुक गया और शमीम मोहल्ला बजरिया अलीगंज में राजेंद्र तिवारी के घर जाने की बात कहकर चला गया। राजेंद्र और शमीम की साझे में गाड़ी चलती थी। आधे घंटे बाद कचहरी में पता चला कि किन्हीं लोगों ने शमीम की गोली मारकर हत्या कर दी है। बजरिया अलीगंज पहुंचा तो एक गली में भाई की लाश पड़ी थी। उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे।

पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान मोहल्ला कसरट्टा निवासी अनुपम दुबे, इसके चाचा कौशल किशोर और लक्ष्मी नारायन के अलावा जनपद इटावा के इकदिल थाने के मानिकपुर विशू निवासी शिशु उर्फ बालकिशन के नाम प्रकाश में आए। तत्कालीन विवेचक प्रमोद कुमार शर्मा ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तरुण कुमार सिंह की अदालत ने इस बहुचर्चित हत्याकांड में माफिया अनुपम दुबे के अलावा दोषी शिशु उर्फ बालकिशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक, कौशल किशोर, लक्ष्मी नारायन की मौत हो चुकी है।

माफिया ने पिता के कत्ल का लिया था बदला

माफिया अनुपम दुबे के पिता महेश दुबे की समधन में एक बलवे में मौत हो गयी थी। अनुपम को यह शक था कि बलवे में शमीम ठेकेदार का हाथ है। अभियोजन के मुताबिक, यह पूरा घटनाक्रम इसी रंजिश में हुआ। इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए माफिया ने 14 जुलाई 2021 को शमीम हत्याकांड में सरेंडर किया था। जेल जाते ही उस पर कानूनी शिकंजा कसता गया और एक के बाद एक कई संगीन मामले प्रकाश में आए।