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सुलतानपुर की मस्जिद में फंदे से लटका मिला मदरसे के छात्र का शव, हत्या की आशंका

May 01, 2026 10:20 pm ISTDeep Pandey सुलतानपुर, हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में  मस्जिद में फंदे से मदरसे के छात्र का शव लटका मिला। किशोर के शव की शिनाख्त होने पर पता चला, कि वह मस्जिद के बगल में संचालित मदरसे में कक्षा छह का छात्र था।

सुलतानपुर की मस्जिद में फंदे से लटका मिला मदरसे के छात्र का शव, हत्या की आशंका

UP News: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में कोतवाली क्षेत्र के तातो मुरैनी गांव स्थित मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शाम के समय किशोर का शव फंदे से लटका मिला। किशोर के शव की शिनाख्त होने पर पता चला, कि वह मस्जिद के बगल में संचालित मदरसे में कक्षा छह का छात्र था। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

जुमे की नमाज तक तो मस्जिद में सब कुछ ठीक था, लेकिन अपराह्न बाद मस्जिद में गए एक व्यक्ति ने शव को देखा। उसके शोर मचाने पर अन्य लोगों को इस घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर मृत किशोर के परिवारीजन के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को जांच और साक्ष्य एकत्र करने के लिए मौके पर बुलाया। परिवार के सदस्यों ने किशोर की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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पुलिस सक्रिय होकर जांच पड़ताल में जुट गई

थानाध्यक्ष चांदा अमित मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांचोपरांत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद के अंदर किशोर का शव मिलने पर पुलिस सक्रिय होकर जांच पड़ताल में जुट गई। दूसरी तरफ मृत किशोर के पिता नौशाद ने बताया कि उसका बेटा रेहान मस्जिद के बगल संचालित मदरसे में कक्षा 6 का छात्र था। आरोप पर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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जिले में ही आम के पेड़ से भी लटका का शव

वहीं कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गोमती नदी किनारे स्थित बरुई मल्हौटी गांव में शुक्रवार की दोपहर एक अधेड़ का शव आम के पेड़ से गमछे के फंदे के सहारे लटकता मिला। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार बरुई गांव निवासी अमर बहादुर निषाद (60) पुत्र राम सुमेर निषाद शुक्रवार दोपहर बाद घर से बाग और नदी की ओर निकले थे। देर शाम तक वापस न लौटने पर परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान बकरी चराने गए ग्रामीणों ने बाग में पेड़ की डाल से गमछे के फंदे के सहारे एक शव लटका देखा। सूचना गांव में पहुंचते ही हड़कंप मच गया और परिजन मौके पर पहुंचे, जहां शव की पहचान अमर बहादुर निषाद के रूप में हुई।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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