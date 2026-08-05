मदरसे पर लौटने लगी राजनीति, केशव मौर्या बोले- पाकिस्तान, बांग्लादेश का हो या भारत का, आतंकियों की फैक्ट्री

मदरसों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान की यूपी की सियासत में काफी चर्चा हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान में कहा था कि जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी, भारत के अंदर हमले कराए हों या दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम है।

उत्तर प्रदेश में मदरसे पर राजनीति एक बार फिर लौटने लगी है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसा पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या फिर भारत का हो, ये आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उन्होंने कहा कि यह एक सच्चाई है कि निश्चित तौर पर तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हमले कराए हों या दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम है।

विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सियासत पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए जालदार टोपी पहन सकते हैं मैं नहीं पहन सकता। उन्होंने कहा कि देश हो या विदेश आतंकवादी हमले मदरसा शिक्षा का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में भाजपा पिछले नौ साल से सुशासन की सरकार चला रही है। इस दौरान प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं का उज्जवल भविष्य सहित अन्नदाताओं को समर्थवान बनाने के लिए जो काम हो रहा है वो ऐतिहासिक है।

सपा पर तुष्टिकरण का आरोप उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की घटिया राजनीति करती है। हम लोग राष्ट्रवाद के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। सपा को नाम बदलकर हल्ला गुल्ला करने वाली पार्टी रख लेना चाहिए क्योंकि सपा के पास सिर्फ नकारात्मक और हल्ला-गुल्ला करने का काम रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। इसका असर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता महसूस कर रही है इसलिए एक बार नहीं बार-बार भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है।