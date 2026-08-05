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मदरसे पर लौटने लगी राजनीति, केशव मौर्या बोले- पाकिस्तान, बांग्लादेश का हो या भारत का, आतंकियों की फैक्ट्री

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मदरसों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान की यूपी की सियासत में काफी चर्चा हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान में कहा था कि जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी, भारत के अंदर हमले कराए हों या दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम है।

keshav prasad maurya
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश में मदरसे पर राजनीति एक बार फिर लौटने लगी है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसा पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या फिर भारत का हो, ये आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उन्होंने कहा कि यह एक सच्चाई है कि निश्चित तौर पर तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हमले कराए हों या दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम है।

विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सियासत पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए जालदार टोपी पहन सकते हैं मैं नहीं पहन सकता। उन्होंने कहा कि देश हो या विदेश आतंकवादी हमले मदरसा शिक्षा का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में भाजपा पिछले नौ साल से सुशासन की सरकार चला रही है। इस दौरान प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं का उज्जवल भविष्य सहित अन्नदाताओं को समर्थवान बनाने के लिए जो काम हो रहा है वो ऐतिहासिक है।

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सपा पर तुष्टिकरण का आरोप

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की घटिया राजनीति करती है। हम लोग राष्ट्रवाद के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। सपा को नाम बदलकर हल्ला गुल्ला करने वाली पार्टी रख लेना चाहिए क्योंकि सपा के पास सिर्फ नकारात्मक और हल्ला-गुल्ला करने का काम रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। इसका असर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता महसूस कर रही है इसलिए एक बार नहीं बार-बार भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है।

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केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी है। वह 2027 में सैफई चली जाएगी। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। समाजवादियों के हाथ खून से रंगे हैं। आज सपा हिंदुओं की हितैषी बनने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को श्रीराम मंदिर निर्माण अथवा चढ़ावे जैसे विषयों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सपा विधायक सदन में जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो सभी देख रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है। प्रदेश के विकास, कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा गरीबों के हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा करने के बजाय वे लगातार व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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