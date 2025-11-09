मदरसे के प्रबंधक ने नाबालिग छात्रा से किया रेप, पीड़िता के फोन से खुला कुकर्म

संक्षेप: पीड़िता की मां ने कहा कि बेटी शहर सीतापुर के कोतवाली दुर्गापुरवा स्थित मदरसे में कक्षा तीन की छात्रा थी। बेटी को अच्छी शिक्षा मिल जाए इसलिए उसे मदरसे में भेजा था। शनिवार को बेटी ने मदरसे के मोबाइल से अपनी सहेली के पिता को फोन कर कहा कि मदरसे में लोग ठीक नहीं है। मम्मी को जल्दी भेज दीजिए।

Minor girl student raped in Sitapur: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मदरसे के प्रबंधक ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से रेप कर दिया। रेप के बाद उसने छात्रा को धमकी दी कि शिकायत की तो जान से मार डालेगा। छात्रा ने अपनी एक सहेली के पिता को फोन कर अपनी मां को बुलाया और इसके बाद ही मदरसा प्रबंधक के कुकर्म का खुलासा हो सका। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना, सीतापुर के शहर कोतवाली स्थित रिजविया गुलशने फातिमा मदरसा की है। आरोप है प्रबंधक ने कक्षा तीन की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। लखीमपुर निवासी पीड़िता की मां के मुताबिक उनकी 15 वर्षीय बेटी शहर सीतापुर के शहर कोतवाली स्थित एक मदरसे में कक्षा तीन की छात्रा थी। मदरसे के प्रबंधक इरफान उल कादिरी है। बेटी को अच्छी शिक्षा मिल जाए इसलिए उसे मदरसे में भेजा था।

छात्रा ने सहेली के पिता को किया फोन शनिवार को बेटी ने मदरसे के मोबाइल से अपनी सहेली के पिता को फोन कर कहा कि मदरसे में लोग ठीक नहीं है। मम्मी को जल्दी भेज दीजिए। वह मदरसे पहुंची तब तक आरोपी प्रबंधक वहां से भाग चुका था। बेटी ने बताया कि बीते 4 नवंबर को प्रबंधक इरफान उल कादिरी ने उसे बहाने से रोक फिर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।