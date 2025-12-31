Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmadrasas in uttar pradesh will have a 10 day winter vacation from this date new year holiday calendar released
यूपी के मदरसों में इस तारीख से 10 दिन रहेगा शीतावकाश, नए साल की छुट्टियों का कैलेंडर जारी

संक्षेप:

मदरसों के प्रबंधक तीन दिन का और प्रधानाचार्य दो दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। इन अवकाशों के अलावा मदरसा कर्मियों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अगले वर्ष की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।

Dec 31, 2025 05:54 am ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
मदरसों में एक से दस जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अगले वर्ष की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक अगले साल 43 दिनों का वार्षिक अवकाश रहेगा। यह छुट्टियां 16 फरवरी से 30 मार्च तक रहेंगी। ईद में चार दिन, बकरीद में पांच दिन, मोहर्रम में पांच दिन, शब-ए-बारात और ईद मिलादुन्नबी में मदरसे दो-दो दिन बंद रहेंगे।

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स, हजरत अली के जन्मदिन, होली, महावीर जयंती, डॉ अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, विजय दशमी, महात्मा गांधी जयंती, दीपावली, गुरु नानक जयंती, और क्रिसमस पर भी मदरसों में छुट्टी रहेगी। मदरसों के प्रबंधक तीन दिन का और प्रधानाचार्य दो दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। इन अवकाशों के अलावा मदरसा कर्मियों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा।

प्राइमरी स्कूल 15 जनवरी को खुलेंगे

वहीं उत्तर प्रदेश प्राइमरी स्कूलों में भी शीतावकाश हो गया है। प्राइमरी स्कूल अब 15 जनवरी को खुलेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राइमरी स्कूलों में 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक शीतकालीन और गर्मियों में 15 दिन का अवकाश निर्धारित है। इसके चलते प्राइमरी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। इस दौरान बच्चों के साथ शिक्षकों की भी छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के चलते 29 दिसम्बर से एक जनवरी तक पहली से 12 वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

माध्यमिक स्कूलों का भी नया कैलेंडर जारी

यूपी के माध्यमिक स्कूलों का भी नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी हो गया है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में नए कैलेंडर वर्ष में 365 दिन में 238 दिन पढ़ाई होगी। 112 दिन त्योहारों, रविवार और अन्य अवकाश रहेगा। बोर्ड की परीक्षा 15 दिन चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा.महेंद्र देव ने मंगलवार को छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी किया।

