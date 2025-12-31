यूपी के मदरसों में इस तारीख से 10 दिन रहेगा शीतावकाश, नए साल की छुट्टियों का कैलेंडर जारी

संक्षेप: मदरसों के प्रबंधक तीन दिन का और प्रधानाचार्य दो दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। इन अवकाशों के अलावा मदरसा कर्मियों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अगले वर्ष की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।

मदरसों में एक से दस जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अगले वर्ष की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक अगले साल 43 दिनों का वार्षिक अवकाश रहेगा। यह छुट्टियां 16 फरवरी से 30 मार्च तक रहेंगी। ईद में चार दिन, बकरीद में पांच दिन, मोहर्रम में पांच दिन, शब-ए-बारात और ईद मिलादुन्नबी में मदरसे दो-दो दिन बंद रहेंगे।

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स, हजरत अली के जन्मदिन, होली, महावीर जयंती, डॉ अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, विजय दशमी, महात्मा गांधी जयंती, दीपावली, गुरु नानक जयंती, और क्रिसमस पर भी मदरसों में छुट्टी रहेगी। मदरसों के प्रबंधक तीन दिन का और प्रधानाचार्य दो दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। इन अवकाशों के अलावा मदरसा कर्मियों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा।

प्राइमरी स्कूल 15 जनवरी को खुलेंगे वहीं उत्तर प्रदेश प्राइमरी स्कूलों में भी शीतावकाश हो गया है। प्राइमरी स्कूल अब 15 जनवरी को खुलेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राइमरी स्कूलों में 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक शीतकालीन और गर्मियों में 15 दिन का अवकाश निर्धारित है। इसके चलते प्राइमरी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। इस दौरान बच्चों के साथ शिक्षकों की भी छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के चलते 29 दिसम्बर से एक जनवरी तक पहली से 12 वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।