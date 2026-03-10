Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे यूपी के मदरसे, कामिल-फाजिल की परीक्षाएं कराएंगे राज्य विश्वविद्यालय

Mar 10, 2026 07:14 am ISTPawan Kumar Sharma अजीत कुमार, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी सरकार मदरसों को जल्द ही राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध करेगी। मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल एवं फाजिल कक्षाओं की परीक्षाएं संबंधित यूनिवर्सिटी ही कराएंगे। इसके लिए सरकार यूपी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में जल्द संशोधन भी कराने जा रही है।

यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे यूपी के मदरसे, कामिल-फाजिल की परीक्षाएं कराएंगे राज्य विश्वविद्यालय

UP News: यूपी सरकार मदरसों को जल्द ही राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध करेगी। मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल एवं फाजिल कक्षाओं की परीक्षाएं संबंधित विश्वविद्यालय ही कराएंगे। इसके लिए सरकार ‘उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973’ में जल्द संशोधन भी कराने जा रही है। संशोधन के बाद महाविद्यालयों की भांति मदरसों को भी उस जिले में स्थित विश्वविद्यालय से ही संबद्धता मिलने लगेगी।

विश्वविद्यालयों की डिग्री पाने वाले छात्र-छात्राओं को देश-विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से लेकर नौकरी व अन्य शैक्षिक कामकाजों में काफी आसानी होती है। साथ ही उनकी डिग्री की सभी जगहों पर मान्यताएं भी रहती हैं। वहीं मदरसों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़ कर कोई भी सुविधा हासिल नहीं हो पाती। उनकी डिग्रियां हर जगह मान्य भी नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने मदरसों के विद्यार्थियों को भी दूसरे छात्र-छात्राओं के समतुल्य डिग्री दिलाने व सम्मानजनक स्थान और रोजगार दिलाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया है। इसके तहत संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले मदरसों में शुचिता के साथ परीक्षाएं भी कराएगा और डिग्रियां भी देगा।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार छात्रों के लिए नई नीति बनाएगी, विवि-कॉलेजों में खुलेंगे से सेंटर

शासन स्तर पर जारी है कवायद

मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में संशोधन किया जाएगा। उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अन्तिम परीक्षण के बाद उसे शासन को भेज दिया जाएगा।

कामिल स्नातक समकक्ष

मदरसों में दी जाने वाली प्रमुख डिग्रियां इस प्रकार हैं। हाईस्कूल- मुंशी, इंटरमीडिएट- मौलवी, स्नातक- कामिल तथा परास्नातक- फाजिल के समकक्ष है।

कैबिनेट की मंजूरी लेंगे

विभाग की ओर से भेजे जाने वाले प्रस्ताव को शासन स्तर से पास कराने के बाद उसे कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। उसके तत्काल बाद सरकार शासनादेश जारी करेगी।

ये भी पढ़ें:UP के 4 विश्वविद्यालयों की डिग्री अमान्य,UGC ने जारी की फर्जी संस्थानों की लिस्ट

मान्यता न होने से मदरसा बंद करने का अधिकार नहीं

इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना मान्यता संचालित मदरसों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सिर्फ मान्यता न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। इसी के साथ न्यायालय ने श्रावस्ती के मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा पर लगी सील को 24 घंटे में हटाने का आदेश भी दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने उक्त मदरसा प्रबंधन की याचिका पर था।

याचिका में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, श्रावस्ती के 1 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसके द्वारा उन्होंने मदरसा को बंद करने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि बिना मान्यता के मदरसा चलने से विद्यार्थियों को भविष्य में शैक्षणिक लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि संबंधित नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत केवल मान्यता के अभाव में मदरसे का संचालन रोका जा सके।

ये भी पढ़ें:UP: इस यूनिवर्सिटी के बाबू SIT के रडार पर, फर्जी डिग्री केस में हो सकता है ऐक्शन
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |