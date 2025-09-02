madrasa was being used to raise funds for conversion student brainwashed and circumcised धर्मांतरण के लिए फंड जुटाने को हो रहा था मदरसे का इस्तेमाल, छात्र का ब्रेनवॉश कर करा दिया खतना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsmadrasa was being used to raise funds for conversion student brainwashed and circumcised

बीकॉम के नाबालिग छात्र को धर्मांतरण गैंग से मुक्त कराया था। ब्रेनवॉश के बाद भुता गांव के मदरसा में उनका खतना कर धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। इसके पहले पुलिस ने प्रभात की मां अखिलेश कुमारी की शिकायत पर दबिश देकर रोह के सरगना अब्दुल मजीद, सलमान, फहीम और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया था।

Ajay Singh संवाददाता, बरेलीTue, 2 Sep 2025 09:49 AM
यूपी के बरेली के भुता के फैजनगर में जिस मदरसे में धर्मांतरण कराया जा रहा था, उसके अवैध रूप से संचालित होने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि मदरसा के लिए मान्यता लेने के बजाय सिर्फ सोसायटी का पंजीकरण किया गया था और अवैध रूप से इसका संचालन हो रहा था। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि धर्मांतरण के लिए फंड जुटाने को मदरसे का इस्तेमाल किया जा रहा था।

एसओजी और भुता पुलिस ने 24 अगस्त की रात अलीगढ़ के लेक्चरर प्रभात और इज्जतनगर क्षेत्र के बीकॉम के नाबालिग छात्र को धर्मांतरण गैंग से मुक्त कराया था। ब्रेनवॉश के बाद भुता के गांव फैजनगर स्थित मदरसा में उनका खतना कर धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। इससे ठीक पहले पुलिस ने प्रभात की मां अखिलेश कुमारी की शिकायत पर दबिश देकर रोह के सरगना अब्दुल मजीद, सलमान, फहीम और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया था।

रजिस्ट्रेशन की वैधता भी हुई समाप्त

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जिस सोसाइटी के पंजीकरण पर मदरसा का संचालन किया जा रहा था, उसकी वैधता भी वर्ष 2019 में समाप्त हो चुकी है। पुलिस चिट्स एंड फर्म्स से इस सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं समिति के सदस्यों का ब्योरा भी जुटा रही है ताकि धर्मांतरण में उनकी भूमिका की भी जांच की जा सके।

अल्पसंख्यक विभाग से मांगी जानकारी

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मदरसा का पंजीकरण नहीं कराया गया है। रजिस्ट्रार चिट्स एंड फर्म्स से सिर्फ एक सोसाइटी का पंजीकरण कराया गया और उसके जरिये ही इस मदरसे का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि धर्मांतरण के लिए मदरसा के नाम पर फंडिंग कराई जा रही थी ताकि कोई शक न कर सके। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मदरसे के बारे में जानकारी मांगी है।

भोजीपुरा के परिवार की जांच जारी, दो बच्चे भी शामिल

भोजीपुरा के एक परिवार के धर्मांतरण करने का मामला भी सामने आया है। पत्नी से अलगाव के बाद यहां रहने वाले एक युवक ने दूसरे समुदाय की युवती से निकाह किया है, जिसके दो बच्चे भी हैं। एक बच्चा पहली पत्नी और दूसरा इस पत्नी का है। बताया जाता है कि इस महिला से निकाह कराने के लिए युवक का धर्मांतरण कराया गया है। चर्चा है कि उसके साथ ही पहली पत्नी के एक बेटे और परिवार के एक अन्य सदस्य का भी धर्मांतरण कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है।

क्या बोलीं एसपी

बरेली की एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि भुता के फैजनगर स्थित जिस मदरसा में धर्मांतरण कराया जा रहा था, जांच में उसकी मान्यता न होने की बात सामने आई है। पता चला है कि एक सोसाइटी का पंजीकरण कराकर मदरसा का संचालन किया जा रहा था। इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से भी जानकारी मांगी गई है।

