छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में ऐक्शन, मदरसा एडमिशन इंचार्ज गिरफ्तार

Hindi NewsUP NewsMadrasa admission in-charge arrested for demanding virginity certificate from student in moradabad
संक्षेप: मुरादाबाद जिले से मदरसे में 13 वर्षीय 8वीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का शर्मनाक मामला सामने आया है। छात्रा के पिता की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने मदरसा के एडमिशन इंचार्ज, प्रधानाचार्या और स्टाफ पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।

Fri, 24 Oct 2025 08:07 PMDinesh Rathour मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
यूपी के मुरादाबाद जिले से मदरसे में 13 वर्षीय 8वीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का शर्मनाक मामला सामने आया है। छात्रा के पिता की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने मदरसा के एडमिशन इंचार्ज, प्रधानाचार्या और स्टाफ पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने बीते दिनों एसएसपी ऑफिस में शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी बेटी पाकबड़ा के दिल्ली रोड स्थित मदरसा जामिया असहनुल बनात इंटर कॉलेज में पढ़ती है। साल 2024 में बेटी का 7वीं कक्षा में एडमिशन कराया था।

एडमिशन के नाम पर मदरसे ने 35 हजार रुपये भी जमा कराए थे। इस साल बेटी ने 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। पिता के अनुसार रिश्तेदार के बीमार होने पर उसकी पत्नी प्रयागराज चली गई थी। घर में खाने-पीने की दिक्कत के चलते वह बीती 16 जुलाई को वो मदरसे से बेटी को चंडीगढ़ लेकर चले गए थे। प्रयागराज से आने के बाद पत्नी 21 अगस्त को बेटी को लेकर मदरसे छोड़ने पहुंची तो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। आरोप है कि प्रधानाचार्य और एडमिशन सेल के इंचार्ज ने पहले छात्रा का मेडिकल कराने और वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाने को कहा। इसके बाद ही प्रवेश देने की बात कही। मां ने नाबालिग बेटी का मेडिकल कराने का विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज कर धक्का देकर उसे मरदसे से भगा दिया।

एफआईआर में कहा गया कि मदरसा वालों ने जबरन टीसी कटवाने का दबाव बनवाकर फार्म भरवा कर 500 रुपये शुल्क भी जमा करा लिए, लेकिन टीसी नहीं दी। टीसी ने मिलने से जिससे छात्रा कहीं और प्रवेश नहीं ले पा रही है। पिता के बीते 16 अक्तूबर को एसएसपी ऑफिस में शिकायत करने पर सीओ हाईवे राजेश कुमार से प्रारंभिक जांच कराई गई तो मामला सही पाया गया। शुक्रवार को पिता की तहरीर के आधार पर प्रधानाचार्या रहनुमा, एडमिशन सेल इंचार्ज मोहम्मद शाहजहां और स्टाफ के खिलाफ अपमानित करने, धोखाधड़ी, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी एडमिशन इंचार्ज बिहार के पूर्णिया जिले के गांव पुखरिया निवासी मोहम्मद शांहजहां को गिरफ्तार कर लिया है।

पिता बोला...शर्मनाक आरोप लगाकर मांगा गया सर्टिफिकेट

मदरसा में छात्रा से वर्जिनीटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में छात्रा के पिता ने जो आरोप लगाए हैं वह बहुत ही गंभीर है। छात्रा के पिता के अनुसार जब उनकी पत्नी बेटी को लेकर मदरसे में गई तो मदरसा वालों ने अंदर घुसन से मना कर दिया। छात्रा के पिता के अनुसार मदरसे वालों ने कहा कि हमारे पास एक फोन आया था, जिसमें बताया गया कि छात्रा के पिता ने ही उसके साथ गलत संबंध बनाया है। इसलिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। छात्रा के पिता ने कहा कि मदरसे ने इस तरह बेटी को अपमानित करने के साथ ही पूरे परिवार का चरित्र हनन करने का काम किया है।

मदरसे ने आरोपों पर जताई हैरानी, बोले कभी पिता ने नहीं की शिकायत

पाकबड़ा थाने में केस दर्ज होने के बाद जब हिन्दुस्तान ने मदरसे के मुफ्ती सलमान से बात की तो उन्होंने हैरानी जताई। कहा कि हमारे यहां करीब 400 छात्राएं पढ़ती हैं। आज तक किसी ने ऐसा आरोप नहीं लगाया। किसी भी छात्रा से कभी भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। मुफ्ती सलमान ने कहा कि हम फीस जरूर लेते हैं। क्या फीस लेना गुनाह है? कहा कि छात्रा का पिता इस तरह का आरोप क्यों लगा रहा है उसकी क्या मंशा है यह वहीं बता सकता है। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया, पाकबड़ा के गांव लोधीपुर राजपूत स्थित मदरसे के खिलाफ चंड़ीगढ़ के व्यक्ति की तहरीर पर केस दर्ज कर एडमिशन इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानाचार्या की तलाश की जा रही है। शिक्षा विभाग को भी पूरे मामले से अवगत कराया जा रहा है।

