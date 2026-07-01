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मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला दहशत में, बोलीं- रात को घर के बाहर सुना धमाका

Ajay Singh संवाददाता, लखीमपुर खीरी
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मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अपनी जान पर खतरा बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने घर के बाहर रात में धमाके की आवाज सुनी। निधि का कहना है कि उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। पुलिस को उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। निधि ने लखीमपुर खीरी की कोतवाली में तहरीर भी दी है।

मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला दहशत में, बोलीं- रात को घर के बाहर सुना धमाका

मधुमिता शुक्ला उत्तर प्रदेश की उभरती हई कवयित्री थीं। 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में उनकी सनसनीखेज हत्या ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी थी। प्रदेश के चर्चित हत्याकांडों में से एक है। मधुमिता को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ने वाली उनकी बहन निधि शुक्ला को इन दिनों अपनी जान का डर सता रहा है। निधि का दावा है कि उन्होंने अपने घर के बाहर रात में धमाके की आवाज सुनी है। निधि ने बकायदा लखीमपुर खीरी की कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने कहा कि रात के तीन बजे उनके घर के बाहर धमाका हुआ। घर के बाहर लोहे का मजबूत जाल होने की वजह से बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मी बच गया। निधि ने उनकी सुरक्षा को और मजबूत किए जाने की मांग उठाई है।

निधि शुक्ला ने बताया कि पिछले साल भी उनके घर के बाहर रात को फायरिंग हुई थी। इन घटनाओं के बाद उन्होंने अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया। लेकिन पुलिस की ओर से सुरक्षा में लगातार ढील की जा रही है। उनके घर की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक पुलिस कर्मी तैनात है। जबकि पहले चार पुलिस कर्मियों की पुख्ता सुरक्षा होती थी। कई बार गारद की मांग करने के बाद भी पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही है। इससे उन पर खतरा गहराता जा रहा है।

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निधि ने बताया कि मधुमिता हत्याकांड में शूटर रोहित चतुर्वेदी जेल से बाहर है। वह उसके खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ रही हैं। इसके अलावा उनकी बहन मधुमिता की हत्या को लेकर उनकी किताब भी जल्दी आने वाली है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। इससे उनके दुश्मन बौखला गए हैं और हमले की फिराक में हैं। उधर, इस मामले में सदर कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह का कहना है कि घटना पूरी तरीके से संदिग्ध है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो निकलकर सामने आएगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कैसे हुई थी मधुमिता शुक्ला की हत्या

नौ मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला की हत्या उनके घर में गोली मारकर कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान पता चला था कि मधुमिता सात महीने की गर्भवती थी। इस मामले की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी लेकिन बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इस मामले को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड स्थानांतरित कर दिया था।

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साल-2007 में देहरादून की विशेष सत्र अदालत ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि और दो अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। करीब 20 साल जेल में गुजारने के बाद जेल में अच्छे आचरण और उम्र के आधार पर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की समयपूर्व रिहाई हुई।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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